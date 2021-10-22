Умер Народный артист Украины, "прадедушка украинского балета"

Умер Денисенко Владимир Андреевич - Народный артист Украины / instagram.com/ekaterinakukhar_official

22 октября прима-балерина Екатерина Кухар сообщила о смерти "прадедушки украинского балета" - балетмейстера и Народного артиста Украины Денисенко Владимира Андреевича.

По словам Кухар, мужчина скончался вечером 21 октября. Причина смерти пока не разглашается.

"Плеяду мастеров балетного искусства Украины покинул Народный артист Украины - Владимир Денисенко. Владимир Андреевич воспитал не одно поколение выдающихся артистов, которые танцуют по всему миру - у него было 34 выпуска и 318 выпускников и для каждого он был прадедушкой украинского балета. Последний из Могикан", - подписала пост памяти Екатерина Кухар.

Владимир Андреевич Денисенко - значительная фигура в мире украинского балета.

Поклонникам этого нелегкого искусства Денисенко запомнится как выдающийся танцор, исполнитель, балетмейстер и учитель. Среди его учеников - Александр Стоянов, Максим Мотков, Михаил Петухов, Николай Прядченко, Вадим Писарев, Сергей Бережной и др.

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Владимир Денисенко с Екатериной Кухар и Александром Стояновым / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Уход Владимира Андреевича прокомментировал и Александр Стоянов - один из самых известных учеников балетмейстера: "Владимир Денисенко вчера покинул плеяду балетных звезд и засиял яркой звездой на небе…Светлая Память! Владимир Андреевич — мой педагог. Человек с большой буквы, который изменил всю мою балетную жизнь. Даже не так! Владимир Андреевич тот, благодаря которому я полюбил балет и есть тем, кем есть".

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