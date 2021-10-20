Умер исполнитель роли профессора Мориарти советского фильма о Шерлоке Холмсе

Актеру было 73 года / facebook.com/dobrusich

20 октября, стало известно о смерти заслуженного артиста России Виктора Евграфова, который сыграл Мориарти в советском фильме "Шерлок Холмс". Ему было 73 года.

"Это ужасно, чудовищно — в это невозможно поверить. Я знал, какие у него проблемы со здоровьем из-за его съемок в кино и травм, полученных в качестве каскадера. Но всё равно, успокаивал я себя, он же еще совсем молодой и никогда не жаловался на здоровье", - сообщил российский журналист Виталий Добрусин на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, причиной смерти Евграфова стал тромб, сообщают российские СМИ.

Профессор Мориарти

Самой известной ролью Виктора Ивановича стала роль профессора Мориарти в советском фильме о Шерлоке Холмсе. В этой картине его партнерами были Виталий Соломин и Василий Ливанов. Фильм вышел на экраны в 1980 году.

Виктор Евграфов сыграл Мориарти в советском фильме "Шерлок Холмс"/ facebook.com/dobrusich

С 2000-х годов Евграфов жил в Самарской области, занимался подготовкой каскадеров для кинофильмов, с 2004 года — доцент в тольяттинском Волжском университете имени Татищева, художественный руководитель двух актерских курсов.

Ранее сообщалось, что актер Борис Плотников умер в больнице после заражения коронавирусом.

71-летний артист, прославившийся в роли доктора Борменталя в фильме Собачье сердце (экранизации одноименной повести Михаила Булгакова) в последние годы преподавал в ведущем российском кинотеатральном вузе - ГИТИСе.