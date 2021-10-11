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Звезда "Служебного романа" умерла от коронавируса

11 октября 2021, 17:14
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Известная советская актриса кино и театра скончалась на 77-м году жизни. Последние годы она жила на две страны ‒ в Болгарии и в Российской Федерации.

Купина
Людмила Купина / Кино-театр

Известная советская актриса кино и театра Людмила Купина ушла из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на подтверждение от сестры погибшей Татьяны Сидоренко.

Причиной смерти актрисы, со слов сестры, медики считают коронавирусную инфекцию. При этом Сидоренко отметила в беседе с журналистами, что смерть сестры была неожиданной и скоропостижной.

"Последние годы она жила на две страны ‒ в Болгарии и в России. Была абсолютно здорова", ‒ рассказала Татьяна.

По ее словам, самочувствие Купиной резко ухудшилась в конце прошлого месяца, ее госпитализировали и уже в больнице выявили коронавирус. После чего состояние женщины начало резко ухудшаться ‒ через неделю ее перевели в реанимацию. Поражение легких сначала составляло 20%, потом - 76%. Утром 9 октября Людмилы Купчиной не стало.

Церемония гражданской панихиды по актрисе состоится 12 октября в 11:30 в церкви на Хованском кладбище в Москве.

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Людмила Купина фильмография

Купина родилась 9 февраля 1944 года. В 1969-м окончила Московское высшее театральное училище имени Щукина. Работала в Московском театре киноактера (после ‒ Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

На экранах дебютировала в 1968 году – причем в главной роли - Василисы в музыкальной комедии "Трембита" (но озвучивала ее там Ия Саввина, а песни за нее исполнила Людмила Ревина). Далее - Катя из "Светлой речки Вздвиженки", Мария, секретарь Полипова, в "Вечном зове", Надежда из "Среди лета", "Служебный роман", "Вишневый омут", "Обрыв", "Человек на полустанке"

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Напомним, ранее сообщалось,что актер Борис Плотников умер в больнице после заражения коронавирусом.

71-летний артист, прославившийся в роли доктора Борменталя в фильме Собачье сердце (экранизации одноименной повести Михаила Булгакова) в последние годы преподавал в ведущем российском кинотеатральном вузе - ГИТИСе.

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коронавирус служебный роман
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