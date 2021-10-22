Екатерину Кухар и Александра Стоянова срочно эвакуировали из заминированного театра

Екатерина Кухар и Александр Стоянов были эвакуированы из-за угрозы взрыва / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Прима-балерина Екатерина Кухар и ее супруг и сценический партнер Александр Стоянов были вынуждены экстренно прервать спектакль Шехерезада, который давали 21 октября в Днепре.

Как рассказали сами Кухар и Стоянов в социальных сетях, во второй половине спектакля Шехерезада внезапно опустился занавес и была отключена музыка. Приехала служба безопасности и ее представители сообщили, что Днепропетровский академический театр оперы и балета заминирован.

Началась срочная эвакуация зрителей и артистов. На это было отведено всего 15 минут.

Екатерина Кухар записала сторис из закулисья, где выразила сожаление о том, что им не удалось завершить спектакль.

Также артистка посетовала, что подобное в ее практике - первый раз, и такие неприятные моменты очень мешают работать: "Не хватает нам, артистам, локдаунов, карантинов, пандемии, так еще и вот это".

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Как и предполагали Кухар и Стоянов, сообщение о минировании здания оказалось чьей-то шуткой. Зато незавершенный спектакль показался Кухар и Стоянову хорошим поводом, чтобы вернуться в Днепр и повторить Шехерезаду.

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