УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Екатерину Кухар и Александра Стоянова срочно эвакуировали из заминированного театра

22 октября 2021, 11:43

Свет и музыка выключились прямо во время спектакля, на уход дали всего 15 минут.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов были эвакуированы из-за угрозы взрыва / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Прима-балерина Екатерина Кухар и ее супруг и сценический партнер Александр Стоянов были вынуждены экстренно прервать спектакль Шехерезада, который давали 21 октября в Днепре.

Как рассказали сами Кухар и Стоянов в социальных сетях, во второй половине спектакля Шехерезада внезапно опустился занавес и была отключена музыка. Приехала служба безопасности и ее представители сообщили, что Днепропетровский академический театр оперы и балета заминирован.

Началась срочная эвакуация зрителей и артистов. На это было отведено всего 15 минут.

Екатерина Кухар записала сторис из закулисья, где выразила сожаление о том, что им не удалось завершить спектакль.

Также артистка посетовала, что подобное в ее практике - первый раз, и такие неприятные моменты очень мешают работать: "Не хватает нам, артистам, локдаунов, карантинов, пандемии, так еще и вот это".

Реклама

Как и предполагали Кухар и Стоянов, сообщение о минировании здания оказалось чьей-то шуткой. Зато незавершенный спектакль показался Кухар и Стоянову хорошим поводом, чтобы вернуться в Днепр и повторить Шехерезаду.

Читайте такжеЕкатерина Кухар назвала потенциальных победителей Танцев со звездами 2021

Ранее Екатерина Кухар откровенно рассказала о зависимости от шопинга и зависти менее успешных коллег-танцоров.

viber
шоу-бизнес Екатерина Кухар Александр Стоянов новости шоу бизнеса Екатерина Кухар новости
Сейчас вы просматриваете новость «Екатерину Кухар и Александра Стоянова срочно эвакуировали из заминированного театра». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходитьЗимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Эндокринолог сказала, кому опасно есть хурмуЭндокринолог сказала, кому опасно есть хурму США нанесут мощный удар по России и разберутся с Газпромом из-за Северного потока-2США нанесут мощный удар по России и разберутся с Газпромом из-за Северного потока-2 Абсолютно голые актрисы Женского квартала в одних туфлях рассказали о важной проблемеАбсолютно голые актрисы Женского квартала в одних туфлях рассказали о важной проблеме "Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТО"Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТО

Последние новости

11:56

Киев - на пороге "красной зоны": Кличко озвучил все возможные запреты

11:56

"Большая стройка" пришла в аэропорт Днепра: строят новую полосу и терминал

11:45

В дом заместителя главы Офиса президента бросили коктейль Молотова: это был "заказ" Видео

11:43

Екатерину Кухар и Александра Стоянова срочно эвакуировали из заминированного театра

11:36

В ВОЗ рассказали, сколько сотен тысяч медиков умерло от COVID-19 Видео

Реклама
11:34

Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начинаются каникулы в Киеве

11:05

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии Видео

10:53

Школы Киева закрыли на карантин: сколько дети будут сидеть дома Видео

10:47

Сестры Савченко попались на использовании поддельных COVID-сертификатов - СМИ

10:44

Режиссер Ералаша обвинен в педофилии и хранении детской порнографии

10:27

В Кременчуге на детей в садике рухнуло дерево: 4-летняя девочка умерла

10:12

Снижение пенсионного возраста на 5-10 лет: в Минюсте объяснили, кого из украинцев коснется

10:07

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

10:05

Когда Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19: эксперт назвал дату Видео

09:52

Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Видео

09:50

Слона едят по частям: почему рейтинг Слуги народа падает мнение

09:38

Родом из Украины, училась в Киеве: что известно о застреленной Алеком Болдуином Галине Хатчинс

09:29

"Подмешивают российский с украинским": эксперт объяснил жалобы украинцев на "слабый" газ Видео

09:05

Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он

08:46

Гороскоп на 22 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварии или расставание с возлюбленным Видео

Реклама
08:46

Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора-постановщика

08:25

"Умрете вместе со своими правами на пороге больницы": врач эмоционально обратился к антивакцинаторам Видео

08:19

Коронавирус в Украине установил новые антирекорды по числу выявленных больных и жертв COVID-19 за сутки Видео

08:01

Потепление продолжается: в пятницу температура в Украине подскочит до + 22°

07:51

По Львову пронесся мощный ураган: ветер повалил деревья, сорвал крыши и обвалил фасады зданий Видео

07:40

Испортите себе весь день: 15 продуктов, которые не стоит есть на завтрак

07:23

Чат с семейным психологом и психотерапевтом Аленой Щербань

07:20

Снижения цен на газ не будет до начала 2022 года - Байден

07:10

Взлет цен на газ в Европе и вариант с РФ: в Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами в Украине Видео

06:41

В Польше из-за урагана трагически погиб украинец

05:40

Самый вкусный маринованный виноград на новогодний стол 2022: готовить всего 20 минут

05:28

"Мы готовы применить оружие": в Германии обратились к НАТО и резко пригрозили России ударом Видео

04:57

Невролог рассказал, можно ли справиться с мигренью в домашних условиях

04:19

Британские ученые объяснили, как распознать ковидный кашель

03:44

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена Видео

02:51

Ученые выяснили истинную причину вымирания мамонтов

02:43

Эксперт объяснил, зачем глава Пентагона приезжал в Киев и "светит" ли Украине членство в НАТО Видео

02:03

Полезны ли мемы для людей во время пандемии COVID-19 - ответ ученых

00:45

Известный диетолог рассказала, каким должен быть идеальный ужин

00:12

Старое доброе ультранасилие: рецензия на фильм "Хэллоуин убивает" Видео

Реклама
00:12

Приметы на 22 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

21 октября, четверг
23:24

В НАТО утвердили новый план обороны Альянса Видео

23:17

Названы опасные места в доме, где скапливается весь негатив Видео

23:11

Терапевт рассказала, о каких заболеваниях говорит частая зевота

23:04

В Одесской области тягач въехал в грузовик, вспыхнул пожар

22:36

"Не экологично": Путин назвал новую причину против транзита газа через Украину Видео

22:13

Путин озвучил сроки заполнения второй нитки СП-2 техническим газом Видео

22:12

Под Харьковом пьяный парень устроил погром в коронавирусной больнице из-за смерти матери Видео

21:57

Как распознать "ковидный" кашель: ответ британских врачей

21:37

В Минздраве признались, планируют ли ревакцинацию от коронавируса

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять