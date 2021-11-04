Над дочерью Поляковой жестоко измывались сверстники

Маша стала жертвой буллинга, и эта детская травма оставила неизгладимый след в душе девушки.
Дочь певицы Оли Поляковой блогерка Маша Полякова часто делится личным с подписчиками посредством коротких видео, которые снимает для TikTok.
К примеру, девушка рассказала, как над ней в детстве издевались сверстники. Причиной для буллинга, по словам Поляковой-младшей, стал ее незаурядный внешний вид, а точнее - крупный нос.
Видео состоит всего из двух кадров. На первом Маша в роли своих обидчиков говорит: "Не будем мы с тобой играть, кривоноска!"
Второй кадр - детское фото Маши Поляковой с подписью "Я же просто ребенок".
Очевидно, сам факт буллинга в детстве за внешний вид, и то, что с ней никто не хотел играть, сильно травмировало девушку.
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Недавно Маша Полякова перенесла серьезную операцию. Девушку экстренно госпитализировали с острой болью в животе.
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