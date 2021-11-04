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Над дочерью Поляковой жестоко измывались сверстники

4 ноября 2021, 16:59
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Маша стала жертвой буллинга, и эта детская травма оставила неизгладимый след в душе девушки.

Дочь Поляковой булили в детстве / instagram.com/mashapolyakova

Дочь певицы Оли Поляковой блогерка Маша Полякова часто делится личным с подписчиками посредством коротких видео, которые снимает для TikTok.

К примеру, девушка рассказала, как над ней в детстве издевались сверстники. Причиной для буллинга, по словам Поляковой-младшей, стал ее незаурядный внешний вид, а точнее - крупный нос.

Видео состоит всего из двух кадров. На первом Маша в роли своих обидчиков говорит: "Не будем мы с тобой играть, кривоноска!"

Второй кадр - детское фото Маши Поляковой с подписью "Я же просто ребенок".

Очевидно, сам факт буллинга в детстве за внешний вид, и то, что с ней никто не хотел играть, сильно травмировало девушку.

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Машу Полякову в детстве называли кривоноской / Скриншот - tiktok.com/@mashapolyakova1

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Недавно Маша Полякова перенесла серьезную операцию. Девушку экстренно госпитализировали с острой болью в животе.

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