"Ее срочно забрали оперировать": Оля Полякова рассказала об экстренной госпитализации дочери

Оля Полякова рассказала, почему Маша попала в больницу / instagram.com/mashapolyakova

Неделю назад дочь певицы и телеведущей Оли Поляковой блогерка Маша Полякова попала в больницу по неизвестной причине.

Девушка на своей странице в Instgram опубликовала видео из больничной палаты, заверив поклонников, что все под контролем.

Однако целую неделю девушка практически не делала постов в социальных сетях, которые до этого вела довольно активно, и фанаты начали волноваться, что же случилось на самом деле.

На этот вопрос в интервью для Светской жизни ответила звездная мать девушки Оля Полякова. Она рассказала Осадчей, почему ее старшая дочь попала в больницу: "У Маши была срочная ситуация. Ее прооперировали. Было очень страшно, потому что такие вещи случаются внезапно. У нее очень сильно болел живот, и болел два дня. И мы не знали, что происходит. А когда уже посмотрели на УЗИ, ее срочно забрали оперировать".

"Сейчас все в порядке. С ребенком все будет в порядке, она будет здорова. Но к бабке нужно сходить, "слизать со лба", - отшутилась по поводу госпитализации Маши певица.

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