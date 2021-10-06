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Оля Полякова накормила свою домработницу безе с канабисом

6 октября 2021, 19:06
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Плохая привычка мужа певицы стала причиной неловкой ситуации.

Оля Полякова
Оля Полякова приготовила сладости с "сюрпризом" / instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова – певица, известная своим чувством юмора и острым язычком. Нередко она делится с фанатами забавными историями из жизни.

Так в интервью для Гагарин SHOW Полякова поведала о том, как случайно накормила домработницу сладостями с канабисом.

Супруг певицы, бизнесмен Вадим Поляков, любит побаловаться марихуаной. Чтобы сделать мужу приятный сюрприз, артистка испекла безе с использованием канабиса из его личных запасов.

Чтобы опасное лакомство не достали дочери Поляковой, она спрятала противень на кухне на верхней полке. На следующее утро Вадим решил попробовать кулинарный шедевр супруги.

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Полякова вышла на кухню и обнаружила пропажу безе, а противень чистым стоял уже в духовке.

Оля Полякова с мужем и дочерьми / instagram.com/polyakovamusic

Перепугавшись не на шутку, певица подозвала к себе детей. Они сказали, что сладостей не трогали. Кто же мог съесть все?

Тогда Полякова обратилась с этим вопросом к своей домработнице, на что женщина ответила:

"Ой, я достала (противень – прим. редактора), а там все, что вы испекли, растеклось. Так я его и выкинула!"

Впоследствии выяснилось, что безе с марихуаной, приготовленное для мужа, домработница съела. К счастью, все обошлось.

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Чтобы устранить последствия этого случая, Оля Полякова напоила женщину литром адсорбента. На работу домработница Екатерина пришла лишь через три дня, сказала, что чувствует себя хорошо, и попросила никому не рассказывать о случившемся.

Ранее Полякова поделилась, что думает о матерном творчестве своей старшей дочери.

Автор: Anna Pidhorna
viber
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