"Такого ещё не видели!": Поляковой пришлось кардинально изменить внешность ради шоу

Певица вновь поразила своих поклонников необычным образом / УНИАН

Украинская певица Оля Полякова продемонстрировала, как готовится к шоу "Маска", чем удивила своих поклонников.

На своей страничке в Instagram артистка показала, как создается образ для популярного шоу, в котором певица является детективом.

Ради проекта ей пришлось кардинально изменить внешность: она надела белый парик и белоснежное платье. Более того, певица также изменила и цвет глаз, надев голубые линзы.

Фото: instagram.com/polyakovamusic/

В таком образе Полякова была очень похожа на куклу, на что и обратили внимание ее подписчики.

"Как всегда великолепна", "Образ, конечно, бомбически удивительный! Неожиданно! Мальвина отдыхает", "Вас не узнать, красотка", "Ой, что это за пуделек?!", "Кукла Барби? Нереально красивая принцесса...", "Вот это образ!!! Такого ещё не видели!!! Огонь!!!", — писали в комментариях под постом певицы.

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Ранее мы писали, что Полякова призналась, что брак на 17 году жизни стал другой. Раньше они с мужем были очень эмоциональными, вытворяли что попало, а сейчас даже секс только дважды в неделю.