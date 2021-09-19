С Олей Поляковой случилась беда на концерте / instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова, которая принимала участие во втором сезоне обновленных Танців з зірками, во время концертного тура по Западной Украине почувствовала сильное недомогание. А уже вечером 19 сентября поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова поможет судьям оценивать участников танцевального проекта – она будет гостевым судьей!

Как сообщила Полякова своим поклонникам в Instаgram, 18 сентября она выступила в Черновцах.

Но по приезду в город певица вынуждена была обратиться к медикам, чтобы те помогли ей справиться с болью в спине.

"Так, ребятки, вчера на концерте потянула спину. Вот сейчас доктор будет колоть мне лидокаиновую блокаду", — рассказала артистка, опубликовав ролик в сторис Instаgram-аккаунта.

На еще одном видео певица показала, как ей делают укол, но это видео лучше не смотреть преданным фанатам поп-дивы и людям с ранимой душой.

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Дело в том, что артистка не смогла сдержаться от боли и громко закричала.

Оля Полякова обращалась за помощью к медикам / скриншот из видео в Instagram

Судя по всему, блокада помогла, и Оля Полякова успешно выступила в Черновцах.

Отметим, очередной эпизод шоу "Танці з зірками" состоится сегодня в 21:00, а посвящен эфир будет событиям, которые изменили жизнь участников проекта.

В частности, в новом выпуске зрителей ждет номер памяти легендарного судьи шоу Григория Чапкиса.

Оля Полякова в этом выпуске тоже примет участие – она будет сидеть за судейским столом и поможет оценивать звездных участников.

За дальнейшее участие в грандиозном проекте Танці з зірками сегодня, 19 сентября, будут бороться тринадцать пар.

На паркет 19 сентября выйдут такие звездные участники:

Актер Артур Логай и Анна Карелина Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли Певица Lida Lee и Алексей Базела Певица Евгения Власова и Максим Леонов Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар Певица Джамала и Антон Нестеренко Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков Каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук Юмористка Александра Машлятина и Денис Самсон Певец Фагот и Екатерина Тришина Певец MELOVIN и Елизавета Русина Стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21-00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.