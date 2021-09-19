С Олей Поляковой случилась беда на концерте

По приезду в Черновцы певица вынуждена была обратиться к медикам, чтобы те помогли ей справиться с сильной болью.
Певица Оля Полякова, которая принимала участие во втором сезоне обновленных Танців з зірками, во время концертного тура по Западной Украине почувствовала сильное недомогание. А уже вечером 19 сентября поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова поможет судьям оценивать участников танцевального проекта – она будет гостевым судьей!
Как сообщила Полякова своим поклонникам в Instаgram, 18 сентября она выступила в Черновцах.
Но по приезду в город певица вынуждена была обратиться к медикам, чтобы те помогли ей справиться с болью в спине.
"Так, ребятки, вчера на концерте потянула спину. Вот сейчас доктор будет колоть мне лидокаиновую блокаду", — рассказала артистка, опубликовав ролик в сторис Instаgram-аккаунта.
На еще одном видео певица показала, как ей делают укол, но это видео лучше не смотреть преданным фанатам поп-дивы и людям с ранимой душой.
Дело в том, что артистка не смогла сдержаться от боли и громко закричала.
Судя по всему, блокада помогла, и Оля Полякова успешно выступила в Черновцах.
Отметим, очередной эпизод шоу "Танці з зірками" состоится сегодня в 21:00, а посвящен эфир будет событиям, которые изменили жизнь участников проекта.
В частности, в новом выпуске зрителей ждет номер памяти легендарного судьи шоу Григория Чапкиса.
Оля Полякова в этом выпуске тоже примет участие – она будет сидеть за судейским столом и поможет оценивать звездных участников.
За дальнейшее участие в грандиозном проекте Танці з зірками сегодня, 19 сентября, будут бороться тринадцать пар.
На паркет 19 сентября выйдут такие звездные участники:
- Актер Артур Логай и Анна Карелина
- Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли
- Певица Lida Lee и Алексей Базела
- Певица Евгения Власова и Максим Леонов
- Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
- Певица Джамала и Антон Нестеренко
- Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков
- Каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап
- Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
- Юмористка Александра Машлятина и Денис Самсон
- Певец Фагот и Екатерина Тришина
- Певец MELOVIN и Елизавета Русина
- Стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова
Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21-00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.