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Полякова, Ефросинина и "возвращение" Чапкиса: что ждет зрителей в новом выпуске "Танців з зірками"

15 сентября 2021, 16:17
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Появились первые подробности третьего эпизода шоу.

Танці з зірками
Тема нового эфира: "Год, который изменил мою жизнь" / 1+1

Третий эпизод шоу "Танці з зірками" состоится уже в это воскресенье в 21:00, а посвящен эфир будет событиям, которые изменили жизнь участников проекта.

В новом выпуске зрителей ждет номер памяти легендарного судьи шоу Григория Чапкиса. Постановка ошеломит не только танцами, которые обожал Григорий Николаевич, но и тем, что благодаря специальным современным технологиям его снова можно будет увидеть на паркете, пишет "ТСН".

Чапкис
Григорий Чапкис / УНИАН

Кроме того, не шоу вернется певица Оля Полякова, которая принимала участие во втором сезоне обновленных "Танцев со звездами". Артистка будет помогать судьям оценивать звездных участников.

Ведущей балкона станет Маша Ефросинина. К тому же, зрителей ждет совместный танец звездных судей на открытии шоу.

Ранее мы сообщали, что руководитель направления больших шоу на 1+1 продюсер Владимир Завадюк ответил на провокационный вопрос об уходе Тины Кароль с "Танців з зірками" во время общения с подписчиками в сториз Instagram.

Автор: Сергей Кущ
viber
Танці з зірками Григорий Чапкис
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