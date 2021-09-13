Оруджова Настя прокомментировала уход с шоу Танці з зірками 2021

Анастасия Оруджова / instagram.com/orudjova_nastya/

На шоу Танці з зірками Анастасия Оруджова получила травму - она порвала связки на колене прямо перед первым эфиром. Хоть она и вышла на паркет, но получила вторые с конца худшие баллы.

Перед вторым эфиром артистка объявила, что покинула шоу, в то же время ее место заняла другая коллега их Квартала - Александра Машлятина, с которой Денис Самсон уже станцевал венский вальс во втором выпуске.

Анастасия Оруджева обратилась к коллегам и украинцам из-за своего ухода в Instagram.

"Не буду скрывать, уход из шоу переживаю максимально болезненно, во всех смыслах этого слова! Из-за того, что знаю, как могли бы… из-за прекрасных людей, по которым скучаю. Сейчас тот период жизни, который хочется предельно быстро пройти, но, сука, я на костылях… и быстро не получится. А вообще я не об этом! Я о Денисе Самсоне. Это было что-то новое, каждый день открытие! Твой мир прекрасен и ты в нем лучший! Так сказать, пазл сошелся, а связка разошлась)) мне нескончаемо жаль( Я благодарна тебе, люблю очень сильно, но отрыгивать у меня в квартире по прежнему нельзя!!! Гум!", - пишет девушка.

Анастасия Оруджова / instagram.com/orudjova_nastya/

Анастасия Оруджова записала видео - она в больнице, за эту неделю она перенесла операцию на связках, и снимается все еще пока с костылями. Девушка не стала уточнять, какую именно связку травмировала, но добавила, что теперь у нее реабилитация будет в течении 8 месяцев.

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Как известно, при порванных связках и их замене реабилитация действительно длится 8-12 месяцев. Артистка Квартала уточнила, что когда она пришла к врачам после первого выпуска Танцев со звездами, то оказалось, что ее ситуация хуже, чем они думали перед премьерой.

Анастасия официально передала эстафету Александре Машлятиной.

Напомним, все новые выпуски шоу Танці з зірками выходят на 1+1 в 21-00 по воскресеньям.