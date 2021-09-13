Оля Полякова призналась, что у нее кризис в отношениях с мужем

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic/

Оля Полякова рассказала, что у нее кризис в отношениях с мужем Вадимом Буряковским.

В интервью Маше Ефросининой для шоу "Взрослые девочки" Полякова призналась, что брак на 17 году жизни стал другой. Раньше они оба были очень эмоциональными, вытворяли что попало, а сейчас даже секс только дважды в неделю.

"Боюсь, что если я скажу четыре, муж спросит: "С кем еще два раза?". Конечно не четыре. Хотелось бы два раза в неделю. Ты знаешь, не так! Хотелось бы хотеть два раза в неделю. Потому что проблема длинного брака не только в том, что он меня не хочет, а в том, что вообще поднять этот комбайн ради этого одного колоска… В длинном браке есть тема лени", — призналась певица.

По словам Поляковой, сегодня этого нет, в отношениях появилась обыденность и скука.Читайте также"Рот закрыла - сижу": Полякова откровенно рассказала о своих экстравагантных выходках

"И нас штормит тихо. Я тоже осознаю скуку. В какой-то момент ты понимаешь, что ты уже взрослый, независимый, дети подросли. Ты на это смотришь, и задаешься вопросом: "И все? Конец? Так всегда будет?" — рассказала Оля, отметив, что незанятые женщины ищут любовника, загруженные — переключаются на другие цели.

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По словам Поляковой, таких бурных всплесков, как в ранней молодости, ей и не очень хочется, но, наверное, они и подогревают страсть.

"Да, проходит страсть, регулярный секс, романтизм, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта, у вас общие дети, общие цели, вы дружны. Ты берешь эти минусы, если плюсов больше, ты прощаешь эти минусы", — уточнила Полякова.

Оля Полякова вместе с Вадимом Буряковским воспитывают двоих дочерей Машу и Алису.

Он старше Поляковой на 22 года, в 2021 ему исполнилось 59 лет, вместе они уже 16 лет, идет 17-тый год брака.