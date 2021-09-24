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"Мама постанывала, а я рыдала": пережившая детскую травму Полякова излила душу Ефросининой

24 сентября 2021, 22:10

Артистка призналась, что личная жизнь ее родителей причиняла ей неудобства.

Певица было довольно откровенной / скриншот с видео

Украинская певица Оля Полякова сделала откровенное признание о своем детстве. Обсуждая тему сексуальной жизни родителей взрослых детей с Марией Ефросининой, певица призналась, что плакала, когда слышала, что ее мать по ночам стонет.

Во время их беседы Ефриснинина отметила, что начиная с 13-летнего возраста у ребенка начинается период сепарации от родителей. И в это время ребенок не должен видеть и знать, что родители в соседней комнате занимаются сексом.

Полякова ее поддержала, вспомнив, что ей пришлось пережить в детстве.

"Я расскажу, какая травма была у меня с этим связана. Я жила в одной комнате с родителями. Проснулась, мама постанывала, был определенный скрип. И я лежала в кровати и рыдала, потому что мне казалось, что он причиняет ей дикие страдания", – заявила артистка.

Певица призналась, что в тот момент не понимала, что происходит.

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"Я думала, ей, наверное, плохо, если она стонет. Причем я про секс все знала, но не могла это соединить с мамой", – рассказала Полякова.

Ранее мы рассказывали, что Оля Полякова оправдала матерные песни своей дочери. Артистка не стала противостоять тому, чтобы ее дочь исполняла песни с нецензурными словами, поскольку хочет дать ей шанс самореализоваться.

Автор: Сергей Кущ
viber
Маша Ефросинина Оля Полякова новости шоу бизнеса
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