"Не поддержать своего ребенка я не могу": Полякова оправдала матерные песни своей дочери

Полякова не стала противостоять тому, чтобы ее дочь исполняла песни с нецензурными словами / instagram.com/mashapolyakova/

Украинская певица Оля Полякова не вмешивается в увлечения своих дочерей и позволяет им развиваться как они того желают. Огромное впечатление на публику произвели песни Маши Поляковой, в которых 16-летняя девочка почти все время матерится.

Артистка даже не стала противостоять тому, чтобы ее дочь исполняла песни с нецензурными словами, призналась Полякова в комментарии "Світському життю". По ее словам, она хочет дать ей возможность развиваться.

Читайте такжеМолчала 18 лет: Полякова призналась, почему встала на сторону Лорак в скандале с Меладзе"Я с ней поговорила. Я ей сказала, что знаешь, я же твоя мама. Она мне говорит: "И что? Если ты моя мать, то я не имею права развиваться так, как я хочу?". Я могу это не одобрять, но не поддержать своего ребенка я не могу. Потому что я очень хорошо знаю, как это — расти без поддержки. Не хочу, чтобы потом мои дети всю жизнь доказывали всем, себе и своему психотерапевту, что они чего-то стоят. Я не одобряю, но я поддерживаю",- отметила Полякова.

Артистка также сообщила, что выделила для своей дочери и ее группы подвал в собственном доме, где они репетируют. Там они сделали косметический ремонт, приспособив его под студию.

По словам певицы, она до самого первого выступления группы "ШВЫ" не знала, какие песни они исполняют.

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Ранее мы писали, что Полякова призналась, что брак на 17 году жизни стал другой. Раньше они с мужем были очень эмоциональными, вытворяли что попало, а сейчас даже секс только дважды в неделю.