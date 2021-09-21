УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Не поддержать своего ребенка я не могу": Полякова оправдала матерные песни своей дочери

21 сентября 2021, 18:26
Прослушать новость
Остановить

Артистка откровенно высказалась о творчестве своей 16-летней дочери.

Маша Полякова
Полякова не стала противостоять тому, чтобы ее дочь исполняла песни с нецензурными словами / instagram.com/mashapolyakova/

Украинская певица Оля Полякова не вмешивается в увлечения своих дочерей и позволяет им развиваться как они того желают. Огромное впечатление на публику произвели песни Маши Поляковой, в которых 16-летняя девочка почти все время матерится.

Артистка даже не стала противостоять тому, чтобы ее дочь исполняла песни с нецензурными словами, призналась Полякова в комментарии "Світському життю". По ее словам, она хочет дать ей возможность развиваться.

Читайте такжеМолчала 18 лет: Полякова призналась, почему встала на сторону Лорак в скандале с Меладзе"Я с ней поговорила. Я ей сказала, что знаешь, я же твоя мама. Она мне говорит: "И что? Если ты моя мать, то я не имею права развиваться так, как я хочу?". Я могу это не одобрять, но не поддержать своего ребенка я не могу. Потому что я очень хорошо знаю, как это — расти без поддержки. Не хочу, чтобы потом мои дети всю жизнь доказывали всем, себе и своему психотерапевту, что они чего-то стоят. Я не одобряю, но я поддерживаю",- отметила Полякова.

Артистка также сообщила, что выделила для своей дочери и ее группы подвал в собственном доме, где они репетируют. Там они сделали косметический ремонт, приспособив его под студию.

По словам певицы, она до самого первого выступления группы "ШВЫ" не знала, какие песни они исполняют.

Реклама

Ранее мы писали, что Полякова призналась, что брак на 17 году жизни стал другой. Раньше они с мужем были очень эмоциональными, вытворяли что попало, а сейчас даже секс только дважды в неделю.

Автор: Сергей Кущ
viber
Оля Полякова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Не поддержать своего ребенка я не могу": Полякова оправдала матерные песни своей дочери». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моде бесподобная стрижка до ключиц клавикут, которая смягчает черты лица и идеально подходит всемВ моде бесподобная стрижка до ключиц клавикут, которая смягчает черты лица и идеально подходит всем Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недруговГороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов Стрельба в Перми: число жертв возросло, появилось фото убийцыСтрельба в Перми: число жертв возросло, появилось фото убийцы Россия отрывает Донбасс и выходит из Минских соглашений: дипломат заявил об уникальном шансе УкраиныРоссия отрывает Донбасс и выходит из Минских соглашений: дипломат заявил об уникальном шансе Украины Как Порошенко примерял треуголку Наполеона и френч СталинаКак Порошенко примерял треуголку Наполеона и френч Сталина

Последние новости

19:11

День воспитателя 2021 в Украине: дата, традиции, поздравления, милые картинки к празднику

19:10

Выхлопные газы старых автомобилей приводят к росту раковых заболеваний и аллергий среди украинцев

19:07

"Закроем половину школ": Киевской области пригрозили жесткими мерами из-за ужесточения карантина Видео

18:52

Вторая Холодная война и демарш в НАТО: чем "аукнется" Европе и Украине AUKUS мнение

18:42

Синоптики рассказали, когда вернется тепло и солнце в Украину Видео

Реклама
18:26

"Не поддержать своего ребенка я не могу": Полякова оправдала матерные песни своей дочери Видео

18:26

Желтая зона и штрафы от 34 тысяч гривен: в Киеве с 23 сентября стартуют карантинные рейды Видео

18:25

Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день осеннего равноденствия Видео

17:56

В Pfizer назвали побочные эффекты после третьей дозы вакцины Видео

17:55

Избивал и угрожал: известная украинская актриса и звезда сериала Слуга народа сбежала от мужа

17:46

Первая за 7 лет: Ани Лорак показала кадры из клипа на песню на украинском языке

17:32

"Это очень горько": Олег Сенцов объяснил поступок сестры, обматерившей Украину и "пославшей" брата

17:26

"Автохлам" больше всего загрязняет воздух в городах Украины - эксперт

17:15

Лунный гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск аварии, финансовые трудности или разрыв отношений Видео

17:14

Парень разделся перед "Неизвестным матросом" в Одессе и пригрелся возле Вечного огня

17:12

Школы закроют на карантин: какие регионы Украины под угрозой Видео

17:08

Легко спутать: названы главные поствакцинальные симптомы коронавируса Видео

16:58

Сундук-реликвия стал могилой для детей: детали жуткой трагедии на Донетчине

16:41

Самая вкусная закуска: рулетики из бекона с овощами и сыром Видео

16:35

Угроза COVID-19 на западе и востоке Украины: красная зона "накроет" четыре региона страны Видео

Реклама
16:31

Школы в Украине закроют, а учителя принесут справки от COVID-19: Минздрав объявил условия по учебе Видео

16:02

Первые два дома ЖК "Метрополис" получили почтовые адреса новости компании

16:00

Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: успех во всем или риск травм и простуды Видео

15:59

Высокое кровяное давление: шесть признаков того, что вам нужно немедленно обратиться к врачу

15:56

В Украине предложили отменить перенос праздников, а 8 марта и 1 мая отмечать как международные дни

15:43

Украинка в Польше родила сразу четырех детей, но ее мужа выгоняют из страны

15:34

Воздух Киева загрязнен: уровень формальдегида превышен в 3,5 раза

14:52

Бойня в Перми: отец стрелка был наемником, всплыл "украинский след" Видео

14:35

Тарифы на отопление и горячую воду взлетят: кого и где заставят раскошелиться

14:25

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: удачные дни для новой прически и маникюра

14:16

Врачи указали на физические симптомы ранней смерти Видео

14:10

Роман Сасанчин с шоу Голос країни рассекретил пол будущего ребенка Видео

14:08

Рост ВВП, борьба с долгами и 30 млрд грн доходов: Кабмин раскрыл бюджет на 2022 год Видео

14:02

"Большая стройка" Зеленского восстановила дороги к 40 заповедникам и природным паркам

13:51

Катастрофа с COVID-19 и резкий скачок смертность: эксперт назвал сроки неизбежного локдауна Видео

13:26

В Украине ужесточили карантин: с 23 сентября страна переходит в "желтую" зону Видео

13:23

ЕСПЧ признал путинскую Россию ответственной за отравление экс-офицера ФСБ Литвиненко

12:54

"Липовые" справки и прививки: в Украине готовят уголовную статью за подделку COVID-сертификатов Видео

12:50

"Полный беспредел": Эктор Хименес-Браво рассказал, как издевались над ним и его семьей

12:41

Ни один петух больше не кукарекнет: россиянам запретили обустраивать курятники на дачах

Реклама
12:24

Брать кредит на уплату коммуналки: в Киеве жителям дома насчитали от 15 до 40 тысяч за отопление Видео

12:22

Зима вместо бабьего лета: в Украине ударят заморозки, повалит мокрый снег Видео

12:20

Врачи рассказали, почему нельзя игнорировать головокружение при подъеме с кровати Видео

12:07

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли лаконичные и немного романтичные брючные костюмы в стиле 70-х Фото Видео

11:49

Вакцинация в Украине может стать принудительной: в МОЗ такой сценарий не исключают

11:29

Кровавая стрельба в университете: всплыли неожиданные подробности о "пермском палаче" Видео

11:23

"Рули молча, холуй": в Харькове пьяные студентки-прокурорши не хотели платить и оскорбили таксиста Видео

11:18

Срок уведомления об изменении договорной цены газа должен быть уменьшен - заявление Ассоциации

11:12

COVID-штамм "Дельта": инфекционист назвал первые симптомы и алгоритм действий при лечении

10:58

"Косит под больного": подозреваемого в убийстве 19-летней студентки из Львова признали невменяемым Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять