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"Люблю тебя": Винник растаял в объятьях Поляковой под песню Успенской

23 сентября 2021, 16:12

Артисты являются детективами на шоу "Маска".

Оля Полякова немного смутила Олега Винника / instagram.com/polyakovamusic/


Популярная певица, звездный детектив шоу "МАСКА" Оля Полякова показала забавное видео со своим "напарником" Олегом Винником.

Певица и актриса довольно часто радует поклонников всевозможными публикациями на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 2,5 миллиона человек.

На этот раз артистка опубликовала видеозапись с известным украинским певцом Олегом Винником. Полякова в необычном наряде, в котором она приняла участие в шоу "Маска", прижалась к Виннику и начала активно танцевать с ним. Параллельно с этим "суперблондинка" напевала песню Любови Успенской:

"Люблю тебя единственный любимый".


Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Из-за "ласки" Поляковой певец немного растерялся, но продолжал танцевать.

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Ранее мы писали, что украинский певец, покоритель женских сердец Олег Винник снимает обручальное кольцо с безымянного пальца перед выходом на публику. Секрет артиста выдала его коллега по цеху Ольга Полякова.

Также сообщалось, что Олег Винник впервые откровенно рассказал о своих "волчицах", а также высказался по поводу разбитых сердец.

Автор: Сергей Кущ
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Оля Полякова Олег Винник новости шоу бизнеса
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