Носит ли "повелитель волчиц" обручалку: Полякова рассекретила Винника

Полякова поставила Винника в пример конкурсантам шоу "Співають всі!"/ Facebook

Украинский певец, покоритель женских сердец Олег Винник снимает обручальное кольцо с безымянного пальца перед выходом на публику. Секрет "повелителя волчиц" выдала его коллега по цеху Ольга Полякова.

Секрет из жизни популярного исполнителя был раскрыт на вокальном шоу "Співають всі!", передает телеканал Украина.

Одним из участников нового выпуска шоу стал 32-летний Роман Милян из Львова. Для своего выступления он выбрал хит Виктора Павлика "Ні обіцянок, ні пробачень", однако не всем экспертам понравилось это исполнение. Роман набрал лишь 42 балла.

Дельный совет конкурсанту решила дать Оля Полякова.

"На сцене кольцо нужно снимать — берите пример с Винника",— заявила она.

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То есть по сути певица дала понять, что в повседневной жизни Олег Винник носит кольцо на безымянном пальце, а перед выходом на сцену снимает его.

Как известно, Олег Винник не рассказывает о своей личной жизни в интервью.

Напомним, что Олег Винник впервые откровенно рассказал о своих волчицах, а также высказался по поводу разбитых сердец и "покоренных волчиц".