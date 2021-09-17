УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Носит ли "повелитель волчиц" обручалку: Полякова рассекретила Винника

17 сентября 2021, 00:55
Прослушать новость
Остановить

Ольга Полякова дала понять всем поклонницам, что в повседневной жизни Олег Винник носит кольцо на безымянном пальце, а перед выходом на сцену снимает его.

Олег Винник
Полякова поставила Винника в пример конкурсантам шоу "Співають всі!"/ Facebook

Украинский певец, покоритель женских сердец Олег Винник снимает обручальное кольцо с безымянного пальца перед выходом на публику. Секрет "повелителя волчиц" выдала его коллега по цеху Ольга Полякова.

Секрет из жизни популярного исполнителя был раскрыт на вокальном шоу "Співають всі!", передает телеканал Украина.

Одним из участников нового выпуска шоу стал 32-летний Роман Милян из Львова. Для своего выступления он выбрал хит Виктора Павлика "Ні обіцянок, ні пробачень", однако не всем экспертам понравилось это исполнение. Роман набрал лишь 42 балла.

Дельный совет конкурсанту решила дать Оля Полякова.

"На сцене кольцо нужно снимать — берите пример с Винника",— заявила она.

Реклама

То есть по сути певица дала понять, что в повседневной жизни Олег Винник носит кольцо на безымянном пальце, а перед выходом на сцену снимает его.

Как известно, Олег Винник не рассказывает о своей личной жизни в интервью.

Напомним, что Олег Винник впервые откровенно рассказал о своих волчицах, а также высказался по поводу разбитых сердец и "покоренных волчиц".

viber
Оля Полякова Олег Винник новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Носит ли «повелитель волчиц» обручалку: Полякова рассекретила Винника». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взглядВ моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взгляд В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись диковинные и чуточку странные сапоги из 1920-хВ моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись диковинные и чуточку странные сапоги из 1920-х Языковой омбудсмен прокомментировал возможный переход Украины с кириллицы на латиницуЯзыковой омбудсмен прокомментировал возможный переход Украины с кириллицы на латиницу Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: несчастный случай, расходы или разрыв отношенийГороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: несчастный случай, расходы или разрыв отношений Когда Михайлово чудо 2021: дата, традиции и запреты дня, молитваКогда Михайлово чудо 2021: дата, традиции и запреты дня, молитва

Последние новости

01:06

Суровые морозы исчезнут: синоптик рассказал о предстоящей зиме в Украине

00:55

Носит ли "повелитель волчиц" обручалку: Полякова рассекретила Винника

00:20

Гороскоп на 17 сентября 2021 для всех знаков Зодиака: большие перемены или неожиданный подарок Видео

16 сентября, четверг
23:54

Ани Лорак на вечеринке в Москве обнималась с Киркоровым, ей напомнили о скандале

23:27

В один из столичных ТРЦ хотел пройти рыцарь, но его не впустил охранник Видео

Реклама
23:13

"Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе

22:44

Популярная косметологическая процедура может защитить от коронавируса? Ученые дали ответ Видео

22:30

Проблемы со зрением увеличивают риск неизлечимой болезни на 60% Видео

22:23

В Минздраве рассказали, с какими симптомами детям запрещено ходить в школу Видео

22:20

Мощный взрыв в Карпатах: очевидец рассказал печальные подробности

21:46

Специи и травы, которые помогают похудеть: пять помощников Видео

21:35

Жуткое убийство в Черкасской области: женщина жестоко расправилась со своей подругой

21:15

В строительстве знаменитого Oculus в Нью-Йорке использовалась сталь украинской компании

21:11

В Польше в жуткой аварии погибли граждане Украины

21:10

Украшений на 10 миллионов: Меган Маркл появилась в драгоценностях принцессы Дианы Видео

21:04

Планировал расправиться с ним давно: отец-убийца 3-летнего Алеши из Сум "объяснил" свой поступок

20:37

Прогноз ВОЗ: какие штаммы гриппа будут циркулировать в Украине

20:24

Новая напасть: Волынь атакуют опасные бабочки, в регионе ввели карантин Видео

20:13

Встреча Байдена и Путина с запуском СП-2 – это удар по Европе: Польша позвала Украину в союз 9 стран

20:08

Названы три самых полезных и правильных завтрака: готовить всего 7 минут Видео

Реклама
19:57

МакSим рассказала о своих видениях во время клинической смерти Видео

19:30

В Житомире на заводе взорвалась огромная бочка, есть пострадавшие

19:09

В Херсоне прохожего накрыла бетонная плита с крыши магазина

18:54

"Давайте дойдем до 50% вакцинации": Ляшко объяснил, когда начнут массово прививать детей от COVID-19 Видео

18:35

Когда Воздвижение Креста Господнего в 2021 году: дата, традиции, молитва и запреты дня

18:26

За прибавление в семье хотят платить больше: когда повысят выплаты и кому повезет

18:24

Почему Россия захотела переселять к себе жителей Донбасса мнение

17:59

Тревога у Лаврова: Россия разразилась обвинениями о "вмешательстве" США в выборы в Госдуму

17:57

Приходько затаила обиду на Ани Лорак из-за скандала с Меладзе: певица высказала все

17:53

В Полтавской области первоклассник "заминировал" гимназию

17:33

С младенцем на руках: Катя Осадчая поделилась редким фото

17:23

Дефицит железа: признак, который "прячется" на языке Видео

17:14

Можно заболеть в любом возрасте: в Минздраве назвали симптомы очень агрессивного рака Видео

17:11

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

17:02

Главное - вакцинация: в Минобразования рассказали, как будут работать школы после 20 сентября Видео

16:59

"Запомню на всю жизнь": Мишель Андраде со свиньями отдохнула на Карибском море

16:49

Была абсолютно здоровой: выяснились детали трагической смерти школьницы в Полтаве

16:31

Даша Астафьева сверкнула шикарной грудью в откровенном наряде

16:26

В КГГА рассказали, введут ли в Киеве жесткий карантин Видео

16:23

Саша Пустовит после откровений отправилась в Буковель: милые фото с сыном

Реклама
15:54

"Это не военные действия": Потап рассказал, как Каменских относится к его бывшей жене Видео

15:51

Реформу Укртрансбезпеки запустили для защиты дорог "Большой стройки" - эксперт

15:47

На кону - жизнь ребенка: Комаровский предупредил родителей о смертельном детском развлечении

15:44

"Гражданство страны-агрессора": украинцев с паспортами РФ намерены ограничить в избирательных правах

15:44

Украинцы сталкиваются с рисками из-за работы за рубежом - эксперты

15:32

"Такого кошмара не могу вспомнить": в Бердянске началось нашествие огромных комаров Видео

15:32

Отключение от SWIFT и крушение СП-2: в Европарламенте призвали ЕС нанести решительный удар по России

15:25

Йом-Кипур 2021: традиции праздника, запреты дня, поздравления

15:20

Жесткие правки к антитабачному законопроекту №4358 вредят малому бизнесу-эксперт

14:53

Аваков удивил странным селфи-видео с цветочками Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять