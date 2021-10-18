Старшая дочь Оли Поляковой загремела в больницу

Маша Полякова госпитализирована / instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша попала в больницу. Об этом она рассказала своим подписчиками с помощью видео в TikTok и Instagram.

Девушка выложила видео из больничной палаты. Причину срочной госпитализации ни Маша, ни ее звездная мама пока не разглашают.

На ролике видно, что юная блогерка лежит на больничной койке. К ее телу присоединены различные датчики. Монитор на заднем плане отсчитывает пульс девушки. При норме 65-80 ударов в минуту, датчик показывает 97 ударов.

Но, вероятно, дочь Поляковой чувствует себя неплохо: девушка хорошо выглядит, может подпевать и пританцовывать песне за кадром. Маша позирует без макияжа и в черной майке на тонких бретельках.

Поклонники блогерки тут же начали гадать, что же привело ее в больницу: регулярны медосмотр, проблемы с зубом мудрости, который девочка недавно удалила, коронавирус или банальное похмелье?

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Сама Маша в подписи к видео уверяет, что все под контролем: "Не теряйте меня я в норме".

Маша Полякова постит видео из больницы / instagram.com/mashapolyakova

Какой бы ни была причина, Маше Поляковой желают скорейшего выздоровления:

"Выздоравливай малышка!"

"Выздоравливай зайка ❤️ Мы тебя очень сильно любим".

"Маруся что с тобой :( Быстрее возвращайся домой".

"Здоровья тебе милая, все будет ОК, ты умница".

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