"Как вам жара?": Маша Полякова без белья похвасталась кружевным нарядом

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova/

Недавно дебютировавшая со своей группой Маша Полякова побаловала поклонников новыми фото с отдыха с мамой, с которого недавно вернулась.

Прошедшая школу моделей Аллы Костромичевой, Полякова ловко научилась вести свои соцсети, и даже уже продает рекламу, но иногда позволяет себе опубликовать пару горячих фото в бикини - с поощрением мамы.

Маша Полякова в Instagram поделилась кадром в элегантном наряде - черной кружевной маечке с коротенькой юбочкой "школьницы", который она довершила солнцезащитными очками и соломенной шляпкой. Своим вызывающим нарядом она получила целое море провокационных комментариев.

"Как вам жара?", - спрашивает Маша.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova/

"Невыносимая. Как всегда удивляешь своими фотками", "Красоточка", "Жарко", "Шикарная дама", "Гонь", "Жара жаркая", "жарко до невозможности, но твои публикации спасают положение.)", "Очаровательная", "Очень красивая", "Маша, разве можно быть такой красавицей? Ты же смущаешь своей красотой не только мужчин, но и женщин. Я боюсь их зависти", - пишут ей в комментариях.

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