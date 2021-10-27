Оля Полякова расцеловала руки Ирине Билык и молила о прощении

Оля Полякова публично извинилась перед Ириной Билык / instagram.com/polyakovamusic

Во время съемок 7 эфира Танцев со звездами 2021 Оля Полякова встретилась с Ириной Билык. Та заявила, что теперь не будет больше здороваться с Поляковой.

Причину конфликта Ирина Билык выложила в Instagram. На видео из закулисья Танцев со звездами Оля Полякова подошла к Билык, но та обижено сказала, что больше не будет здороваться с Поляковой из-за выпуска Взрослых девочек (авторского шоу Маши Ефросининой и Оли Поляковой), в котором Полякова назвала Билык сучкой.

Полякова, дабы загладить свою вину, кинулась целовать руки Билык и извиняться: "Это все после шоу Взрослые девочки, где я Иру, великую Иру, которую я обожаю, которой я готова руки целовать, обозвала сучкой. Но любя! Извиняюсь!"

Ирина Билык очень быстро сменила гнев на милость, и после объятий и поцелуев простила Полякову: "А, ну если так, тогда я извиняю. Ты тоже сучка, я просто забыла тебе об этом сказать. Все, простила".

Видео Ирина Билык подписала с юмором: "О настоящей, искренней, женской дружбе".

Оля Полякова расцеловала руки Ирине Билык / Скриншот - instagram.com/bilyk_iryna

Читайте также"Ее срочно забрали оперировать": Оля Полякова рассказала об экстренной госпитализации дочери

Ранее Полякова уже обзывала во Взрослых девочках коллег по сцене нецензурными словами. К примеру такая участь постигла Наталью Могилевскую за флирт с мужем Оли Поляковой.