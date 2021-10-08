"Наташа, я все видела!": Оля Полякова рассказала, как Наталья Могилевская клеилась к ее мужу

Оля Полякова рассказала про непристойное поведение Натальи Могилевской / Скриншот с видео

Маша Ефросинина и Оля Полякова запустили новый интернет-проект Взрослые девочки. В приятной беседе артистки обсуждают все то, что волнует каждую девочку: любовь, дружба, красота и прочие важные мелочи.

Темой свежего выпуска Взрослых девочек стала возможность (или невозможность) дружбы между мужчинами и женщинами. Ефросинина и Полякова делились своим отношением к такому виду дружбы и к дружбе в целом.

Внезапно Оля Полякова совершила крайне откровенное признание: однажды она поймала певицу Наталью Могилевскую на откровенном флирте со своим супругом.

Полякова отметила, что ее муж Вадим редко дает ей поводы для ревности. Но на этот раз певица буквально вышла из себя.

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На одном из светских мероприятий Могилевская подошла к Вадиму и стала нежно гладить его по плечу, приговаривая, как очень ему идет пиджак. Завидев это, Ольга стремительно схватила супруга за руку и поспешила удалиться.

"Могилевская, с*чка, моего мужа клеила у меня на глазах! … Наташа, я все видела!" - рассказала Полякова.

Впрочем, певица призналась, что дело вовсе не в ревности: ее возмутило именно поведение Натальи Могилевской. Ведь заигрывания на истории с пиджаком не закончились: Могилевская продолжила флиртовать с мужем Поляковой на Дне рождения их общего знакомого.

Несмотря на пикантную ситуацию, Оля Полякова утверждает, что продолжает общаться с Могилевской как ни в чем не бывало.

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Ранее Полякова делилась еще одной неловкой историей: из-за пристрастий мужа она накормила свою домработницу безе с марихуаной.