"Все началось с панических атак": Мишина рассказала, как попала в психбольницу

Ксения Мишина откровенно рассказала о проблемах с психикой в юном возрасте/ instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса кино и театра Ксения Мишина призналась, что в 18-летнем возрасте попала в больницу с психическими расстройствами. В то время ее долгое время мучили панические атаки, апатия к жизни и высокое давление.

На своей страничке в Instagram экс-холостячка рассказала, что все началось с панических атак.⠀

"Я сидела за партой, в аудитории экономического университета и искренне не понимала зачем я тут. Уже тогда я осознавала, что мне совершенно неинтересно происходящее. Ни университетские события, ни хорошие оценки, ни знания - ничего не цепляло мое внимание. В какой-то момент я словила себя на мысли, что я смотрю на все как-будто из аквариума", - поделилась актриса.

Читайте такжеАлександр Эллерт впервые рассказал, что у него с Ксенией Мишиной после публичного расставанияТогда Мишина думала, что ей не светит потрясающая профессия, которой она бы наслаждалась всецело процессом.

"Как сейчас помню день, который провёл черту и выключил свет в моем маленьком аквариуме. Я купила в университетской столовой чёрный кофе и уже через час мне стало плохо. Я пришла домой и до вечера мучалась не понимая, что со мной и почему так страшно. Вечером мама отвела меня в поликлинику и там обнаружили высокое давление", - поделилась Ксения.

Реклама

Читайте такжеОкровавленная Мишина напугала фанатов жуткими фото: актриса снимается в хорроре о ЧернобылеИменно с того момента ее жизнь перевернулась с ног на голову: у будущей звезды начались панические атаки.

"Я узнала, какие бывают страхи у людей: страх смерти, страх жизни, страх всего! Ко мне ежедневно приезжали скорые и понижали давление, успокаивая мою разгулявшуюся психику, которая никак не хотела работать на меня. Ни на один вопрос в моей голове не было ответа. Пустота. Это хуже, чем аквариум, этот вакуум сводил с ума. Родители возили меня по больницам, но все жизненные показатели были в норме. В итоге я оказалась в психбольнице, где врач сказала, что я не их пациент и направила к психотерапевту", - подытожила актриса.

Напомним, ранее Главред писал, что Ксения Мишина предстала перед зрителями "Україна має талант" в образе соблазнительного мариачи – мексиканского музыканта, чей традиционный костюм составляют широкополая шляпа с бубенчиками или помпонами, и укороченная курточка.

Другие интересные новости: