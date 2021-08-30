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Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе подогрели слухи о тайных отношениях

30 августа 2021, 14:57

Холостячка Ксения Мишина постоянно попадается вместе с Александром Эллертом, вопреки заявлению о расставании.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Украинские актеры Дмитрий Сова и Даша Легейда поженились на этих выходных. Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе засветились на вечеринке по поводу свадьбы - когда Мишина поймала букет невесты.

В Stories актера Даниила Мирешкина засветилось видео, на котором видно, что Ксения и Александр вместе были на мероприятии не смотря на то, что они официально расстались.

Артисты не публикуют совместных постов или сториз, но уже во второй раз они попадаются вместе на видео.

Первый раз, Ксению с Александром засняли поклонники в аэропорту перед отлетом Мишиной отдыхать с Платоном. Теперь же на видео видно, как Мишина ловит букет, и рядом при этом Эллерт. Потом Ксения подбегает к невесте, а к ней прибегает Платон, который прыгает на руки и затем Александр, который снимает все на телефон.

18 августа Александр Эллерт подписался на Мишину в Instagram и опубликовал романтическое видео в качестве поздравления с годовщиной отношений.

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Напомним, что после "расставания" с Александром Эллертом Ксения Мишина с красавцем-мужчиной появилась на Красной дорожке Одесского кинофестиваля.

Ксения Мишиназявила, что бросила Александра Эллерта еще 16 июля.

Через какое-то время после этого Александр Эллерт отписался с ее инстаграм.

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