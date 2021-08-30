Звезда Крепостной вышла замуж за популярного украинского актера

Даша Легейда / instagram.com/d_legeida/

В субботу, 28 августа, в Киеве сыграли свадьбу украинские актеры Дмитрий Сова и Даша Легейда. Дмитрий известен по ролям в сериалах Черкассы, Сваты, Кейс, Две матери, Ассистентка и Сувенир из Одессы, а Даша Легейда снималась в фильмах Цвет страсти, Семейный портрет, Женский доктор, Худшая подруга, Дочки-матери и других.

Актер в интервью Фактам рассказал, что 29 августа - 10 месяцев их отношениям. После знакомства они сразу поняли, что созданы друг для друга, хоть пока что все еще в процессе притирания друг с другом.

Актер на съемках Морской полиции в Черноморске, и свадьбу в Киеве они организовывали на расстоянии. Тем не менее вышло шикарное мероприятие на 110 гостей на берегу Днепра. К слову, букет невесты поймала Ксения Мишина - звезда первых двух сезонов Крепостной.

"Даша без выходных работает в Киеве до конца августа и не может часто приезжать ко мне. Потом у нее начинаются спектакли в театре, поэтому еще некоторое время так и будем на расстоянии. Но 28 августа у нас свадьба — тогда точно увидимся", - рассказал он накануне.

Он объяснил, что с подготовкой к свадьбе помогли друзья, которые понимают в составлении меню и написании сценариев, а сам актер делал предложение аж два раза, и оба раза получил положительный ответ.

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"Я очень хотел признаться ей как-то необычно, но в какой-то момент просто не выдержал. Подошел и спросил: "Ты выйдешь за меня?" Все эти шикарные идеи со стадионом, кучей камер, дорогими автомобилями и безумными поступками, чтобы удивить, — не для меня. Не люблю я это все. Мне хотелось чего-то простого, родного, своего. Это произошло на кухне. Кажется, мы приехали после какого-то мероприятия. Я подошел к Даше и сказал: "Извини, но я не могу больше терпеть". Она спрашивает: мол, что такое? ­ Я говорю: "Выходи за меня", - признался актер.

До этого он испытал судьбу в шутку предложив ей выйти замуж в ресторане, заменив кольцо из металла на луковое колечко. Дмитрий признался, что девушка сразу согласилась и долго сидела с "кольцом" в ресторане.

Медовый месяц они планируют медленно, потому что у обоих съемки и работа. Но они уже точно определились, что это будет незабываемое посещение Испании.