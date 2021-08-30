УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда Крепостной вышла замуж за популярного украинского актера

30 августа 2021, 13:14

Украинские актеры закрепили брак, пока работают в разных городах на разных проектах.

Даша Легейда
Даша Легейда / instagram.com/d_legeida/

В субботу, 28 августа, в Киеве сыграли свадьбу украинские актеры Дмитрий Сова и Даша Легейда. Дмитрий известен по ролям в сериалах Черкассы, Сваты, Кейс, Две матери, Ассистентка и Сувенир из Одессы, а Даша Легейда снималась в фильмах Цвет страсти, Семейный портрет, Женский доктор, Худшая подруга, Дочки-матери и других.

Актер в интервью Фактам рассказал, что 29 августа - 10 месяцев их отношениям. После знакомства они сразу поняли, что созданы друг для друга, хоть пока что все еще в процессе притирания друг с другом.

Актер на съемках Морской полиции в Черноморске, и свадьбу в Киеве они организовывали на расстоянии. Тем не менее вышло шикарное мероприятие на 110 гостей на берегу Днепра. К слову, букет невесты поймала Ксения Мишина - звезда первых двух сезонов Крепостной.

"Даша без выходных работает в Киеве до конца августа и не может часто приезжать ко мне. Потом у нее начинаются спектакли в театре, поэтому еще некоторое время так и будем на расстоянии. Но 28 августа у нас свадьба — тогда точно увидимся", - рассказал он накануне.

Он объяснил, что с подготовкой к свадьбе помогли друзья, которые понимают в составлении меню и написании сценариев, а сам актер делал предложение аж два раза, и оба раза получил положительный ответ.

Реклама

"Я очень хотел признаться ей как-то необычно, но в какой-то момент просто не выдержал. Подошел и спросил: "Ты выйдешь за меня?" Все эти шикарные идеи со стадионом, кучей камер, дорогими автомобилями и безумными поступками, чтобы удивить, — не для меня. Не люблю я это все. Мне хотелось чего-то простого, родного, своего. Это произошло на кухне. Кажется, мы приехали после какого-то мероприятия. Я подошел к Даше и сказал: "Извини, но я не могу больше терпеть". Она спрашивает: мол, что такое? ­ Я говорю: "Выходи за меня", - признался актер.

До этого он испытал судьбу в шутку предложив ей выйти замуж в ресторане, заменив кольцо из металла на луковое колечко. Дмитрий признался, что девушка сразу согласилась и долго сидела с "кольцом" в ресторане.

Медовый месяц они планируют медленно, потому что у обоих съемки и работа. Но они уже точно определились, что это будет незабываемое посещение Испании.

viber
новости шоу бизнеса Сериал Крепостная
Сейчас вы просматриваете новость «Звезда Крепостной вышла замуж за популярного украинского актера». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Владимир Дантес занял место Осадчей в шоу Светская жизньВладимир Дантес занял место Осадчей в шоу Светская жизнь Как отличить украинцев от русских: Ницой назвала главный признакКак отличить украинцев от русских: Ницой назвала главный признак Ореховый Спас 2021: что нельзя делать и приметы на 29 августаОреховый Спас 2021: что нельзя делать и приметы на 29 августа Календарь магнитных бурь на сентябрь 2021: кто и когда почувствует симптомыКалендарь магнитных бурь на сентябрь 2021: кто и когда почувствует симптомы В Днепре 14-летний парень изнасиловал старшеклассницу - СМИВ Днепре 14-летний парень изнасиловал старшеклассницу - СМИ

Последние новости

13:58

На Сумщине мужчина случайно обнаружил в кювете два трупа

13:57

"Большая стройка" Зеленского соединит Украину и Молдову кратчайшим транспортным коридором

13:57

Маринованные помидоры - простой рецепт ароматных помидоров к любому блюду

13:34

Магнитная буря с 30 августа 2021: нас ждут геомагнитные качели до 5 баллов Видео

13:14

Звезда Крепостной вышла замуж за популярного украинского актера

Реклама
13:14

"Путину всегда верила": Климкин рассказал, как Меркель отрицала российскую агрессию Видео

13:13

Лунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарование Видео

13:03

Новое назначение: Геращенко стал советником главы МВД - СМИ

12:49

Задушил и сбросил тело в колодец: новые детали жестокой расправы парня над 16-летней девушкой Видео

12:35

Кэтрин Винник в Украине сходила в Пласт, к которому принадлежит с детства

12:28

По США пронесся самый страшный ураган в истории: жуткие кадры показали из космоса

12:20

Четыре привычки, которые эффективно снижают риск рака и сердечных болезней Видео

12:19

"Собирают мертвую лопатами": на Херсонщине в лимане случился массовый мор рыбы

12:05

Удар по Украине в ЕСПЧ: у Лаврова рассказали о "крайней мере" с иском РФ

12:01

Как отсутствие рыбы влияет на организм: врачи рассказали, что значит есть мало рыбы Видео

11:49

Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: ревность бывших, вранье или тайный роман Видео

11:49

В Киеве на Борщаговке люди пожарили шашлык прямо на балконе Видео

11:38

Место Осадчей в Светской жизни передали финалистке Танців з зірками

11:22

Укравтодор привлек $376 млн кредита для финансирования проектов "Большой стройки"

11:05

Парень убежал, пока его девушку разрывали клыками: 20-летнюю студентку загрызли собаки

Реклама
10:53

Рост цен на газ в сентябре: поставщик "последней надежды" повысил тариф Видео

10:52

Зеленский вылетает прямо сейчас: в ОП подтвердили перенос саммита президентов Украины и США Видео

10:50

СТБ больше не занимается организацией Евровидения для Украины

10:32

Кофе может быть опасен для мозга: названы главные 4 ошибки Видео

10:24

Подошел из-за угла и пырнул ножом: на Житомирщине в сквере зверски зарезали женщину

10:23

В Киеве пассажирку заставили заплатить штраф на личную карточку контроллера

10:15

Лунный календарь стрижек на неделю 30 августа – 5 сентября: лучший день для прически и маникюра Видео

10:12

Ведущая Нового канала произвела фурор шикарными формами в провокационной позе

10:00

Лариса Ницой: Люди проявляются при мне – становятся либо настоящими украинцами, либо явными сепарами

09:51

Снижает давление за два часа: врачи назвали специю Видео

09:51

Потоп в Киеве после мощного ливня: затопленную станцию метро спасали швабрами Видео

09:41

"По зданию трещины, а во дворе 15 собак": появились фото дома в Черкассах, где жил ребенок Андрюша

09:35

Финансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: обман, подарок или материальные трудности Видео

09:30

Был ранен в бою под Луганском, 7 лет боролся за жизнь: умер Герой Украины Александр Петраковский

09:18

Пьяный 19-летний водитель без прав влетел в такси на Львовщине: трое погибших и много пострадавших Видео

09:01

Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака: убытки, заманчивое предложение и подсказки интуиции Видео

08:57

Украинцам грозит выселение и продажа квартир: что нужно знать о долгах по коммуналке Видео

08:19

Коронавирус в Украине 30 августа: за сутки выявлено 749 новых больных

08:07

Первые заморозки ударят в сентябре: синоптик рассказал, каким областям не повезет Видео

07:55

Врач из Израиля объяснил, какая вакцина эффективнее от COVID-штамма Дельта

Реклама
07:15

В Генпрокуратуре объяснили, почему до сих пор засекречены документы по Иловайской трагедии Видео

07:02

Осень опоздает на месяц: астролог рассказал о погоде в сентябре-2021

06:38

Визит Зеленского в США: посол уточнила график президента Украины Видео

06:31

Пора прекратить называть то, что у нас есть, "судебной системой" мнение

05:49

"Так чей же борщ": Ницой ответила на болезненный для украинцев вопрос Видео

05:26

Как табачный дым влияет на здоровье детей: новое исследование Видео

05:00

Правильное питание: идеальный список продуктов для похода в супермаркет

04:26

Врачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиям Видео

03:30

Приметы на 30 августа: что нельзя делать в Миронов день и как не попасть в беду Видео

02:59

Каким людям нужно отказаться от поедания арбузов - ответ диетолога

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять