Ксения Мишина заинтриговала гигантским букетом роз от неизвестного поклонника

Актриса Ксения Мишина похвалилась перед поклонниками неожиданным подарком.
Звезда Крепостной и первая украинская Холостячка Ксения Мишина показала большой букет роз, который ей кто-то анонимно подарил.
После расставания с Александром Эллертом Ксения Мишина с красавцем-мужчиной появилась на Красной дорожке Одесского кинофестиваля - компаньоном по фильму Соседка. Теперь она с восторгом опубликовала в сториз букет роз с себя высотой, который ей оставили в гримерке.
"Захожу я в свою гримерку - а тут такая красота... ", - говорит она.
Мишина спросила у своих помощников - не они ли подарили ей цветы, и оставила целый опрос в сториз - кто же подарил ей цветы.Читайте такжеЗолотая свадьба или расставание: астролог оценил совместимость Мишиной и Эллерта
"Кто-то точно знает, какого я роста", - сказала она, и показала себя рядом с букетом - цветы высотой ровно с актрису.
Напомним, что Ксения Мишина бросила Александра Эллерта еще 16 июля.
Артист, который в это время был с родителями, ездил к Мишиной, но потом неожиданно отписался от Холостячки в соцсетях.
Ксения Мишина "рубонула" себе новую прическу после расставания с Александром Эллертом , и перешла на украинский язык.