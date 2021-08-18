Ксения Мишина заинтриговала гигантским букетом роз от неизвестного поклонника

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Звезда Крепостной и первая украинская Холостячка Ксения Мишина показала большой букет роз, который ей кто-то анонимно подарил.

После расставания с Александром Эллертом Ксения Мишина с красавцем-мужчиной появилась на Красной дорожке Одесского кинофестиваля - компаньоном по фильму Соседка. Теперь она с восторгом опубликовала в сториз букет роз с себя высотой, который ей оставили в гримерке.

"Захожу я в свою гримерку - а тут такая красота... ", - говорит она.

Мишина спросила у своих помощников - не они ли подарили ей цветы, и оставила целый опрос в сториз - кто же подарил ей цветы.Читайте такжеЗолотая свадьба или расставание: астролог оценил совместимость Мишиной и Эллерта

"Кто-то точно знает, какого я роста", - сказала она, и показала себя рядом с букетом - цветы высотой ровно с актрису.

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Напомним, что Ксения Мишина бросила Александра Эллерта еще 16 июля.

Артист, который в это время был с родителями, ездил к Мишиной, но потом неожиданно отписался от Холостячки в соцсетях.

Ксения Мишина "рубонула" себе новую прическу после расставания с Александром Эллертом , и перешла на украинский язык.