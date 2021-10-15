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Ксения Мишина в платье с высоким разрезом похвасталась стройными ножками:"Секси-чика сегодня будет!"

15 октября 2021, 12:13
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Подготовка к съемкам актрисы выдалась крайне веселой.

Ксения Мишина показала ножки в соблазнительном наряде / instagram.com/misha.k.ua

Актриса, телеведущая и бывшая участница шоу Холостячка Ксения Мишина поделилась поклонниками бэкстейджем со съемок. Подбор наряда для проекта Україна має талант сегодня показался артистке особенно удачным.

Об этом она поспешила сообщить своим фанатам в Instagram-аккаунте. Мишина предстанет перед зрителями в образе соблазнительного мариачи – мексиканского музыканта, чей традиционный костюм составляют широкополая шляпа с бубенчиками или помпонами, и укороченная курточка.

Для актрисы этот костюм адаптировали в соответствии с ее изящными формами и внешностью. Образ состоит из укороченной черной курточки и красного платья с высоким разрезом. Оба изделия окантованы тесьмой.

На девушку также надели огромную шляпу, вдоль полей которой пришита бахрома из сверкающих бусин. Но не этот атрибут впечатлил Мишину больше всего. В восторг девушку привели атласные черные ботфорты выше колен.

Чтобы продемонстрировать их, актриса соблазнительно задрала подол и поставила изящную ножку на стул, чтобы все моги рассмотреть открывшееся в разрезе платья упругое бедро и, конечно же, те самые сапоги.

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"Но главный атрибут этого наряда – вот. Смотрите, какие сапожечки! Секси-чика сегодня будет сниматься!" – прокомментировала свой наряд Мишина.

Ксения Мишина похвасталась стильным образом / instagram.com/misha.k.ua

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Ранее Ксения Мишина в не менее соблазнительном наряде сплясала на столе во время съемок Україна має талант.

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