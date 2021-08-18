Голая Ксения Мишина в ванной с пеной свела с ума стройными формами

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Холостячка и победительница Танцев со звездами Ксения Мишина иногда уделяет особое внимание своим подписчикам, и проводит с ними разговоры и переписку в Instagram на очень важные темы.

В этот раз Ксения Мишина решила не только поговорит о женской энергии, но и продемонстрировать, какую энергетику распространяет сама. Девушка вызвала очень бурную реакцию на фото в Instagram. Голая Ксения Мишина в ванной позирует закинув ножку на стену и спрятавшись за пеной. Актриса достала станок для бритья, и продемонстрировала процес.

"Ну что, женская энергия входит в чатик!", - игриво начала она.

Ксения призналась, что решила поговорит о том, "что такое женская притягательность".

"Знаете, есть такие женщины, они прямо плывут. Сначала охватывают все своим взглядом, потом заполняют пространство своим присутствием и все хотят стать к ним ближе. Они просто притягивают к себе окружающих, их взгляды. Кто-то сразу найдёт в них недостатки, но это будет скорее зависть. Кто-то начнёт восхищаться, но равнодушных не останется. И это не всегда про внешность, даже не про стиль, это про состояние", - подчеркнула актриса.

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По ее мнению, дело даже не столь в процедурах нанесения косметики.

"Я уверенна, что это состояние внутри нас не зависит ни от ролей, ни от одежды и аксессуаров. Я чувствую это, как разрешение себе быть собой. Принятие себя и своего тела. Счастье от проживания каждого момента. Жизнь не из страха, а из ценности, которой пропитана каждая минута. Какая ты - не важно. Важно, чтобы это доставляло тебе удовольствие. Важно, чтобы подходя к зеркалу, ты могла искренне сказать "спасибо за все!" своему телу и относиться к нему с любовью", - уверена Мишина.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

"Снимите видео, как брить ноги. Кажется ножки у Вас гладкие, как яичко", "Сейчас начнется", "Очень красивая фотография", "Мишина в глаза блеск , у тебя присутствует", "Ммм, какие ножки", "Женщина - это такая мощная энергия, от которой мир переворачивается с ног до головы", "Смотря на Вас девушка, понимаешь, что все будет отлично в нашем мире".

"А как же лазерная эпиляция? Не поверю, что вы используете бритву. Обожаю вас" - "А кто вам всем сказал что я не пользуюсь бритвой ???", - отписалась Мишина.

Ранее Ксения Мишина сказала, что за мужчина был с ней на Красной дорожке Одесского кинофестиваля.