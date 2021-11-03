"Собачья" жизнь Сергея Бабкина: музыкант озвучит бульмастифа Джека в сериале 1+1 Джек и Лондон

Комедийный детектив Джек и Лондон получил звездный актерский состав / Пресс-служба

Уже 15 ноября в 20:45 зрители 1+1 увидят премьеру комедийного детектива Джек и Лондон. В сериале покажут историю молодого успешного юриста Влада, который ради карьеры мечты в Лондоне вынужден вернуться из столицы в свой родной провинциальный городок. Но неожиданно его жизнь изменится навсегда, а вдобавок собака его родного брата – Джек, начнет с ним… разговаривать. Бульмастифа Джека в серале озвучит известный музыкант, тренер Лиги смеха и актер Сергей Бабкин.

Предложение подарить свой голос такому интересному киноперсонажу сразу заинтересовало Сергея Бабкина. Как рассказал певец, для него как творческого человека очень интересно озвучить нестандартного героя, стать его голосом.

"Я с воодушевлением откликнулся на предложение подарить свой голос герою сериала Джек и Лондон. Во-первых, потому что эта работа станет моим первым опытом в озвучке животного, для меня это своеобразный вызов. Во-вторых, мне как актеру очень интересен творческий процесс. Не каждый день появляется возможность озвучить пса", - сказал Сергей Бабкин.

Чтобы лучше вжиться в роль Сергей Бабкин буквально следил за поведением, глазами, движениями, чтобы точно найти верную эмоцию и понять как бы это сказал пес.

"Я максимально погрузился в процесс, искал нотки, тональность, голосовые краски, чтобы это было натурально, органично и живо. Чтобы это был он на 100%, на время озвучки я стал им, Джеком. Я надеюсь, что мой персонаж получится ярким и объемным", - добавил Сергей Бабкин.

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Сергей Бабкин старался максимально вжиться в роль Джека/ Пресс-служба

Над производством продукта работает продакшн SFERA FILM по заказу 1+1 в партнерстве с медиасервисом MEGOGO и Киевстар ТВ. В сериале роли сыграют известные актеры: Дарья Петрожицкая, Остап Ступка, Георгий Поволоцкий, Дмитрий Белякин, Сергей Калантай, Анастасия Цимбалару, Вячеслав Гиндин и другие.

Дарья Петрожицкая и Остап Ступка за кадром Джека и Лондона/ Пресс-служба

Продюсеры от телеканала 1+1 – Максим Кривицкий, Алена Еремеева, Дарья Жукова и Кристина Шкабар. Продюсер от MEGOGO – Анна Артеменко. Продюсер от SFERA FILM – Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков. Режиссер-постановщик – Александр Итыгилов. Автор сценария – Марк Лимаренко.

Следите за новостями 1+1 и не пропустите премьеру сериала Джек и Лондон 15 ноября в 20:45 на 1+1.