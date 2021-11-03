УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Собачья" жизнь Сергея Бабкина: музыкант озвучит бульмастифа Джека в сериале 1+1 Джек и Лондон

3 ноября 2021, 14:17
Прослушать новость
Остановить

Премьера комедийного детектива состоится через пару недель.

Комедийный детектив Джек и Лондон получил звездный актерский состав / Пресс-служба

Уже 15 ноября в 20:45 зрители 1+1 увидят премьеру комедийного детектива Джек и Лондон. В сериале покажут историю молодого успешного юриста Влада, который ради карьеры мечты в Лондоне вынужден вернуться из столицы в свой родной провинциальный городок. Но неожиданно его жизнь изменится навсегда, а вдобавок собака его родного брата – Джек, начнет с ним… разговаривать. Бульмастифа Джека в серале озвучит известный музыкант, тренер Лиги смеха и актер Сергей Бабкин.

Предложение подарить свой голос такому интересному киноперсонажу сразу заинтересовало Сергея Бабкина. Как рассказал певец, для него как творческого человека очень интересно озвучить нестандартного героя, стать его голосом.

"Я с воодушевлением откликнулся на предложение подарить свой голос герою сериала Джек и Лондон. Во-первых, потому что эта работа станет моим первым опытом в озвучке животного, для меня это своеобразный вызов. Во-вторых, мне как актеру очень интересен творческий процесс. Не каждый день появляется возможность озвучить пса", - сказал Сергей Бабкин.

Чтобы лучше вжиться в роль Сергей Бабкин буквально следил за поведением, глазами, движениями, чтобы точно найти верную эмоцию и понять как бы это сказал пес.

"Я максимально погрузился в процесс, искал нотки, тональность, голосовые краски, чтобы это было натурально, органично и живо. Чтобы это был он на 100%, на время озвучки я стал им, Джеком. Я надеюсь, что мой персонаж получится ярким и объемным", - добавил Сергей Бабкин.

Реклама
Сергей Бабкин старался максимально вжиться в роль Джека/ Пресс-служба

Над производством продукта работает продакшн SFERA FILM по заказу 1+1 в партнерстве с медиасервисом MEGOGO и Киевстар ТВ. В сериале роли сыграют известные актеры: Дарья Петрожицкая, Остап Ступка, Георгий Поволоцкий, Дмитрий Белякин, Сергей Калантай, Анастасия Цимбалару, Вячеслав Гиндин и другие.

Дарья Петрожицкая и Остап Ступка за кадром Джека и Лондона/ Пресс-служба

Продюсеры от телеканала 1+1 – Максим Кривицкий, Алена Еремеева, Дарья Жукова и Кристина Шкабар. Продюсер от MEGOGO – Анна Артеменко. Продюсер от SFERA FILM – Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков. Режиссер-постановщик – Александр Итыгилов. Автор сценария – Марк Лимаренко.

Следите за новостями 1+1 и не пропустите премьеру сериала Джек и Лондон 15 ноября в 20:45 на 1+1.

viber
шоу-бизнес сериалы новости шоу бизнеса сериалы 1+1
Сейчас вы просматриваете новость «"Собачья" жизнь Сергея Бабкина: музыкант озвучит бульмастифа Джека в сериале 1+1 Джек и Лондон». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозыВ моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозы Анастасия Волочкова в шпагате попала впросак из-за пошлостейАнастасия Волочкова в шпагате попала впросак из-за пошлостей Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопшихКогда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших Если Путин начнет войну, то его в Украине ждет "кровавая баня"Если Путин начнет войну, то его в Украине ждет "кровавая баня" "Бабье лето" на пороге зимы: Украину разогреет до +24° – прогноз"Бабье лето" на пороге зимы: Украину разогреет до +24° – прогноз
14:38

В Луцке от каштанов умерла 8-летняя девочка

14:26

Минобороны осталось без главы: Рада приняла отставку Андрея Тарана Видео

14:23

11.11 – распродажа на AliExpress: как совершить покупку и на что обратить внимание

14:20

"Это просто дно!": инфекционист не может доехать к COVID-больным из-за марша антивакцинаторов

14:17

"Собачья" жизнь Сергея Бабкина: музыкант озвучит бульмастифа Джека в сериале 1+1 Джек и Лондон Видео

Реклама
14:00

Гороскоп на 4 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком и счастливая случайность Видео

13:37

Школьник два года издевался над девочкой в Тернополе: его мать оштрафовали

13:37

"Ой, ну пантера!": Надежда Мейхер в черном сетчатом боди загипнотизировала фанатов пышными формами

13:34

Теперь официально: Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского Видео

13:32

Парламент отправил в отставку министра экономики Любченко Видео

13:27

Ляшко назвал акцию "антивакцинаторов" насмешкой над медиками и родственниками умерших от COVID-19 Видео

13:25

Гейминг против майнинга новости компании

13:19

Стало известно о состоянии здоровья Кравчука Видео

13:18

Протест антивакцинаторов в Киеве: пророссийские провокаторы благодарят РФ и кричат об "одном народе" Видео

13:17

Винница по программе "Большая стройка" получила новые больницы

13:13

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

12:48

Солнце в мертвом градусе спровоцировало мощные магнитные бури в ноябре Видео

12:46

Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума Фото Видео

12:42

Социологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса Видео

12:39

150 грн за 1 литр: подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает Видео

Реклама
12:03

В Украине начнут забирать автомобили у "водителей-гонщиков": что известно Видео

12:02

"Ей же не было плохо": подростки рассказали, как издевались над больной бабушкой в Киеве Видео

12:00

"Что будет дальше - не знает ни одна живая душа": Комаровский рассказал об эффективности вакцин Видео

11:53

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

11:50

Смерть 7-летнего Андрюши из Черкасс: деда и бабушку ребенка направили на психиатрическую экспертизу

11:37

К чему снятся роды: толкование сна

11:34

Сертификат не подделывала, но акцию поддерживает: Савченко заявилась на митинг антивакцинаторов Видео

11:31

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

11:20

Опасная осенняя погода с дождем, туманом и мокрым снегом: каким будет 3 ноября в Украине Видео

11:13

Тина Кароль поразила изгибами в прозрачном платье на голое тело

11:10

В МОН не знают, когда школьники вернутся за парты Видео

11:02

Не раньше мая 2022: ввод в эксплуатацию Северного потока- 2 может затянуться - Bloomberg Видео

10:57

Три области Украины на пороге "красной" зоны: кого ждут ограничения Видео

10:52

Приехала на похороны мамы, а похоронила еще и отца: ковид забрал жизни известного врача и ее мужа

10:50

Без грима и ретуши: как на самом деле выглядит 74-летняя София Ротару

10:43

Митинг антивакцинаторов в Киеве: силовики охраняют Раду, город застыл в пробках Видео

10:13

На дорогах Украины увеличилось количество камер автофиксации нарушений ПДД: где они расположены

10:06

Киев второй день подряд бьет рекорды по смертности от COVID-19 Видео

10:03

12-летней девочке палализовало ногу: в Украине подтвердили еще один случай полиомиелита

09:47

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра

Реклама
09:33

Стефанчук назвал условие, при котором Зеленский не пойдет на второй президентский срок Видео

09:16

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Видео

09:13

Начните день с пользой: 5 полезных напитков для завтрака

09:05

Умер актер из "Бригады": незадолго до смерти его освободили из колонии строгого режима

08:45

Гороскоп на 3 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: знак свыше, разочарование или приятные сюрпризы Видео

08:44

Введение локдауна в Украине: Радуцкий оценил шансы ужесточения карантина по всей стране

08:23

Коронавирус 3 ноября: за сутки в Украине умерли 720 пациентов

08:21

Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый отказался от анализа крови

08:03

Перед смертью Антон Поляков встретился с хакером, которого разыскивают за киберпреступления - СМИ Видео

07:46

Они провалили испытание войной мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять