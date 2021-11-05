Олег Винник серьезно заболел и отменил свои выступления

У Олега Винника ларингит / instagram.com/olegg.vynnyk/

Украинский певец Олег Винник отменил свои выступления по всей стране. В программе "Викриття" на канале LIVЕ это связывают с заболеванием исполнителя.

Отмечается, что один из своих сольных концертов Винник внезапно прервал на пятой песне и не смог продолжить выступление.

Позже в его Instagram появилось видеообращение, в котором он извинился перед фанатами и объяснил, что все это "через длительный ларингит, который не проходит уже несколько недель".

Ближайшие выступления Винника состоятся весной 2022 года. В первую очередь, такая пауза в его карьере связана с пандемией коронавируса.

Справка:

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Ларингит - это воспаление слизистых оболочек гортани, связанное, как правило, с простудным заболеванием либо с такими инфекционными заболеваниями, как корь, скарлатина, коклюш.

Развитию заболевания способствуют перегревание, переохлаждение, дыхание через рот, запылённый воздух, перенапряжение гортани и носоглотки.

Напомним, ранее Винник рассказал о тяжелой потере в его жизни.

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