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Олег Винник рассказал о семейной трагедии

12 октября 2021, 23:36

Олег Винник рассказал, что у него своеобразное отношение к деньгам, ведь однажды они решили судьбу близкого ему человека.

Олег Винник
Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk/

Известный украинский певец Олег Винник рассказал о тяжелой потере в его жизни.

Певец поделился, что у него умер родной человек – им стала сестра его бэк-вокалистки Таюне, которую многие считают женой исполнителя.

В интервью для ​Зірковий шлях Олег Винник рассказал, что у него своеобразное отношение к деньгам, ведь однажды они решили судьбу близкого ему человека. Тогда у него таких средств не было и она умерла.

"Когда умирал твой родной человек, нужно было 50 тысяч евро. На операцию. Все остальное – философия", – заявил Винник, отметив, что это была родная сестра Таюне, которая умерла от рака.

Когда случилась беда, рядом с этим заболела мама Таюне – у нее случился инфаркт. Именно тогда, в трудный период жизни для обоих, Винник написал женщине песню Сладкие слезы.

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Касательно Таюне (настоящее имя – Таисия Святко), которую считают возлюбленной исполнителя, то он верит в нее как сольную артистку и уже готовит для нее репертуар.

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"Я знал, что рано или поздно это случится, но не ожидал, что буду причастен к этому", – поделился Винник, но о личном просто промолчал.

Ранее рассказывали, что известная украинская телеведущая и актриса Светлана Вольнова сделала откровенное признание о трагедии, которая оказала на нее сильно влияние и изменила жизнь.

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