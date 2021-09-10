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Победительница Холостяка стала телеведущей на известном канале

10 сентября 2021, 12:21

Шоу Холостяк часто приводит людей к неожиданным результатам. Кто-то находит любовь, кто-то признание, а кто-то строи карьеру.

Даша Улянова
Даша Улянова / Instagram

Участница Холостяка 2020 Даша Улянова победила в финале, но их отношения с Максом Михайлюком не продлились долго. Девушка не была довольна легкомысленным связями мужчины, и после шоу они разбежались.

Даша Улянова уже намекала, что у нее кто-то есть, но она тщательно скрывает свою личную жизнь, и никогда не отвечает прямо - есть ли у нее парень. Но неожиданно стало известно, что девушка получила роль ведущей на музыкальном канале М2.

С 11 сентября канал украинской музыки М2 запускает новый "самый народный" чарт с практически одноименным названием Народний хіт. Он будет выходить еженедельно, и в подборку видео made in Ukraine попадут лидеры зрительских рейтингов и главные обладатели телесимпатий. Ведущей нового хит-парада на М2 стала Даша Ульянова.Читайте такжеМакс и Даша расстались - Холостяку приписывают новый роман

Даша Улянова
Даша Улянова / пресс-служба

"Это фантастический опыт и совершенно новая для меня сфера! Хотя я знакома с телевидением, в ходе работы ведущей мне открылись неизвестные, но, на самом деле, очень интересные стороны. Поэтому сейчас осваиваю актерское мастерство и ораторское искусство. Рада присоединиться к дружной семье команды телеканалов М1 и М2! Мне нравится рулить именно народными любимцами среди украинских музыкальных клипов", - призналась девушка.

Чарт Народний хіт с Дашей Ульяновой будет выходить каждую субботу в 18:30 на М2

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