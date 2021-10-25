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Скончался звезда сериала "Друзья"

25 октября 2021, 03:18
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Артист в течение нескольких лет лечил онкологию, но так и не смог побороть страшное заболевание.

Джеймс Майкл Майлер умер от рака простаты / instagram.com/slate_michael

В США умер голливудский актер Джеймс Майкл Тайлер, прославившийся ролью менеджера кафе Central Perk - Гантера, тайно влюбленного в Рэйчел, которую сыграла Дженнифер Энистон в культовом сериале "Друзья".

Он ушел из жизни в 59 лет от рака. Об этом, в понедельник, 25 октября, пишет таблоид TMZ.

"Мир знал его как Гантера из популярного сериала "Друзья", но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, борца с раком и любящего мужа... Встретив его однажды, вы бы приобрели друга на всю жизнь", - рассказал менеджер звезды, добавив, что Тайлер скончался тихой смертью в своем доме в Лос-Анджелесе накануне утром.

О тяжелой болезни кинозвезды стало известно в июне этого года. Тогда Джеймс признался, что еще в 2018 году у него диагностировали рак простаты четвертой стадии.

Читайте такжеСкончался "отец" "Улиц разбитых фонарей"Именно из-за онкологии зрители не увидели актера в нашумевшем спецвыпуске "Друзья: Воссоединение". Он появился всего лишь на несколько минут и то - онлайн.

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Также на его счету роли в картинах - "Сабрина - маленькая ведьма", "Клиника", "Жить с этим" и другие.

Напомним, 6 сентября, на 89 году жизни скончался легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. В последнее время он болел и несколько раз уходил из кино и театра.

Также ранее умер культовый советский артист Роман Громадский. У него случился инсульт. На счету актера целый эшелон ролей в кино и театре.

viber
Американский актер сериал Друзья
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