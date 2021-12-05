Умер знаменитый продюсер и основатель Кинотавра

17 ноября Рудинштейн был госпитализирован с сердечным приступом.
Продюсер, основатель кинофестиваля Кинотавр Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет.
Как сообщалось ранее, 17 ноября Рудинштейн был госпитализирован с сердечным приступом.
Как пишет ТАСС, создатель Кинотавра умер в одной из московских больниц.
"Марк умер час назад в больнице на Таганке", - уточнил источник изданию.
На прошлой неделе стало известно, что Рудинштейн был доставлен в одну из московских клиник.
Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем - по предварительным данным, был диагностирован инфаркт миокарда. Врачи прооперировали его, установив стент.
Биография создателя Кинотавра
Марк Рудинштейн - советский и российский продюсер, актер и кинокритик.
Создатель и продюсер кинофестивалей Кинотавр и Кинотаврик, организатор кинопремии Золотой овен.
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