Умер знаменитый продюсер и основатель Кинотавра

Марк Рудинштейн / Интерфакс

Продюсер, основатель кинофестиваля Кинотавр Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет.

Как сообщалось ранее, 17 ноября Рудинштейн был госпитализирован с сердечным приступом.

Как пишет ТАСС, создатель Кинотавра умер в одной из московских больниц.

"Марк умер час назад в больнице на Таганке", - уточнил источник изданию.

На прошлой неделе стало известно, что Рудинштейн был доставлен в одну из московских клиник.

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Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем - по предварительным данным, был диагностирован инфаркт миокарда. Врачи прооперировали его, установив стент.

Биография создателя Кинотавра

Марк Рудинштейн - советский и российский продюсер, актер и кинокритик.

Создатель и продюсер кинофестивалей Кинотавр и Кинотаврик, организатор кинопремии Золотой овен.

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