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"На одного Хмару стало больше": пианист-виртуоз Евгений Хмара стал отцом в третий раз

20 июля 2022, 22:12

Артист и его супруга стали многодетными родителями.

Евгений Хмара
Евгений Хмара стал отцом в третий раз - Дарья Ковтун родила ему сына / instagram.com/evgenykhmara

Украинский пианист-виртуоз и композитор Евгений Хмара сообщил поклонникам благую весть: его жена, украинская певица Дарья Ковтун, подарила ему сына.

Трогательные снимки с новорожденным мальчиком музыкант опубликовал на своей странице в Instagram. "Добро пожаловать на нашу прекрасную планету. Спасибо, что выбрал нас своими родителями. На одного Хмару стало больше", - написал Евгений.

В семье композитора и певицы это - третий ребенок. Пара уже воспитывает двоих детей - сына Николая (2017 г.р.) и дочь Веру (2019 г.р.).

Многодетных родителей с их особенным днем поздравили коллеги - украинские артисты Владимир Остапчук, Ирина Федишин, Мята, Соломия Витвицкая, Светлана Тарабарова и др.

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Ранее стало известно, что 76-летний отец Илона Маска Эролл состоял в романтичных отношениях со своей падчерицей, которая младше него на 41 год. Она родила ему двоих детей.

Также турецко-немецкую актрису и модель, известную ролью Хюррем-султан в сериале Великолепный век, Мерьем Узерли заподозрили в третьей беременности.

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