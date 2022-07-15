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"Роксолану" Мерьем Узерли заподозрили в третей беременности

15 июля 2022, 19:06

Актриса может стать многодетной матерью-одиночкой.

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли заподозрили в третей беременности / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецко-немецкая актриса и модель, известная ролью Хюррем-султан в сериале Великолепный век, Мерьем Узерли - одинокая мама двоих дочерей.

Личная жизнь 38-летней артистки не складывается: с отцом ее первой дочери Лары Узерли рассталась с громким скандалом, когда была на четвертом месяце беременности. Вторую дочь Мерьем родила от американского бизнесмена, личность которого она тщательно скрывает. По слухам, они давно состоят в отношениях, однако свадьбой пока и не пахнет.

Недавно актриса показала на своей странице в Instagram серию фотографий, на который позирует со своими детьми. Для снимков она выбрала белую просторную кофту и голубые рваные джинсы.

Из-за этих кадров поклонники актрисы решили, что она носит под сердцем третьего ребенка - блузка Узерли подозрительно топорщилась в области живота.

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли заподозрили в третей беременности / instagram.com/meryemuzerlimeryem

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Ранее 16-летняя Злата Митчелл, старшая дочь украинской журналистки и ведущей Ольги Фреймут, показала откровенную фотосессию на грани приличия.

Даша Кацурина и Владимир Дантес продолжают подогревать слухи о своем романе - дизайнерка показала интимное фото, на котором она в прозрачном нижнем белье позировала с певцом в постели.

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