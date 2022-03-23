Хюррем-султан Мерьем Узерли назвали "пособницей режима Путина" за фотосессию для российского глянца

Мерьем Узерли осудили за съемку в российском глянце/ instagram.com/meryemuzerlimeryem

Немецко-турецкая модель и актриса, известная по роли Хюррем-султан в исторической драме Великолепный век, Мерьем Узерли вызвала у поклонников волну хейта и негодования.

После вторжения войск РФ на территорию Украины, артистка приняла участие в съемках для российского глянца. Хюррем-султан появилась на обложке российского HELLO!, чем немало разочаровала и украинских фанатов, и сочувствующих Украине из других стран.

К слову российскую военную агрессию, от последствий которого страдает независимое государство Украина, Узерли с 24 февраля никак не комментировала в социальных сетях.

Ко дню 8 марта артистка вскользь упомянула молитву о наступления мира, поздравляя поклонниц с Международным женским днем. Однако она даже не назвала войну, которую развернул в Украине Кремль, войной, не говоря уже об упоминании конкретных виновников и их злодеяний против украинского народа.

В комментариях под фотографиями для российского глянца множество гневных отзывов от разочаровавшихся поклонников:

"Привет, Мерьем, мне интересно, почему вы молчите, пока Россия бомбит Украину? Большая часть вашей аудитории — украинцы. Более того, "самая яркая роль" в вашей карьере — Роксолана (султанша, родившаяся в Украине). Я из Киева, и сейчас мой город бомбят российские оккупанты. Разве не будет правильно, если вы покажете своей аудитории правду? В основном российским фанатам, которым промыла мозги пропаганда? Меня огорчает, что мать двоих детей молчит, а российские террористы обстреливают родильный дом в Мариуполе…"

"Когда весь мир поддерживает Украину, когда мы каждый день под баллистическими ракетами, вы делаете рекламу для России? Позор вам".

"Пока в Украине война, умирают дети, люди, она молчит. Когда-то я думала, что она нормальная, а сейчас чтобы так продаться России..."

"Докатилась!"

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Ранее Катя Осадчая и Леся Никитюк раскритиковали Марув за интервью в российском издании, и предложили ей отказаться от украинского гражданства.

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