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Хюррем-султан Мерьем Узерли впервые показала лицо младшей дочери от неизвестного американца

27 декабря 2021, 16:19
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Поклонники спорят, на кого похожи девочки звезды Великолепного века.

Актриса из Великолепного века показала своих дочерей / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Немецко-турецкая модель и актриса, известная по роли Хюррем-султан в исторической драме Великолепный век, Мерьем Узерли очаровала фанатов рождественскими фотографиями со своими дочерями. На них артистка с девочками позирует в одинаковых праздничных костюмах на фоне украшенной елки.

Старшая дочь Лара появилась на свет в феврале 2014 года. С отцом девочки, турецким бизнесменом Джаном Атешем, актриса рассталась за 5 месяцев до ее рождения.

Вторую дочь Лили актриса родила 8 января 2021 года. На следующий день после православного Рождества девочке исполнится 1 годик.

Кто отец девочки, Узерли держит в секрете. Доподлинно известно лишь то, что он - американец. Также остается тайной, поддерживает ли актриса с ним какие либо отношения после рождения младшей дочери. На рождественской фотографии артистка впервые показала лицо малышки.

Поклонников Мерьем Узерли умилили семейные кадры актрисы с дочерями. Они также отмечают, что каждая из девочек по-своему похожа на звездную маму, и желают небольшому семейству всяческих благ.

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Мерьем Узерли с дочерями Ларой и Лили / instagram.com/meryemuzerlimeryem

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Ранее Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали свою шестимесячную дочь Лилибет.

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