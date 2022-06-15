УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Забрали абсолютно все": в поезде обокрали известного украинского музыканта

15 июня 2022, 04:50

Евгений Хмара нашел купе без попутчиков и попытался немного поспать. При этом ногу поставил на сумку, а телефон был в кармане.

Евгений Хмара
Евгения Хмару обокрали в поезде / Пресс-служба

Известного музыканта и пианиста Евгения Хмару обокрали в поезде. Сейчас он ездит на гастроли по Европе и собирает деньги для украинцев. Воры забрали сумку с его аппаратурой и мобильный телефон, сообщает страница в Instagram.

"У меня забрали абсолютно все для моих выступлений, а это оборудование на 8000 евро. И это в тот момент, когда едешь поездом в ночь, чтобы сэкономить лишние 100 евро на ночь в гостинице, так как все деньги собираем для наших защитников", - пишет музыкант.

Он описал свой маршрут за последние трое суток: с верхней Австрии в Вену за рулем (300 км), Вена-Рига (самолет), Рига-Вильнюс (автобус). Два выступления в Вильнюсе в тот же день самолет на Варшаву. Ночь в аэропорту. Далее: Варшава-Катовице, потом дорога автомобилем в Чехию. Выступление. Далее поездом до Остравы и ожидание поезда, который должен был приехать в 2:30 ночи.

Ночной поезд - это вагоны с сидячими местами в купе по 6 сидений и раздвижные двери, которые не закрываются на замок. Евгений Хмара нашел купе без попутчиков и попытался немного поспать. При этом ногу поставил на сумку, а телефон был в кармане.

"Спать удавалось по 20-30 минут. Сумка стояла опертая на ногу, а телефон в кармане. Около 5:30 утра я в очередной раз проснулся и начал на себя злиться, так как всегда держу вещи при себе и от этого не могу нормально спать. Я выложил телефон, а сумку переложил под сиденье. А на следующее утро я проснулся без всего…", - добавляет музыкант.

Он признается, что эта утрата - не просто чего-то материального, это потеря намного большая - два года музыкальной жизни. Кучи студийных записей, который не вернуть.

"В то же время, это ничто, по сравнению с тем, что теряют сегодня украинцы из-за нашего соседа. Я живой. Родные и друзья живы, а это главное! Я благодарен Богу за все! Благодарен за этот урок. Так как из этой ситуации вынес многое. Хочу еще поблагодарить и молюсь за семью, которая первой пришла на помощь. Это бесценно!" - написал Евгений Хмара.

Евгений Хмара - известный украинский композитор, пианист-виртуоз, член Опекунского совета ассоциации Child.ua - помогает детям с аутизмом. Первую музыкальную композицию записал в 7 лет. Пишет музыку для кинофильмов и телесериалов, активно гастролирует, выпустил уже 6 альбомов.

Читайте также:

кражи Евгений Хмара новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:50

"Забрали абсолютно все": в поезде обокрали известного украинского музыканта

04:20

Первые партии оружия из США по ленд-лизу Украина получит конце июня – начале июля – ЖдановВидео

04:18

48-летняя Виктория Бекхэм в костюме шпионки восхитила фанатов точеным формами

03:42

Гордость и позорище: Слава Демин рассказал, кто из украинских певиц удивил его во время войны

03:40

В Украину ворвется антициклон David: синоптики рассказали, когда придет жараВидео

Реклама
03:20

Самая вкусная молодая картошка с хрустящей корочкой: восхитительный рецептВидео

03:10

Гороскоп Таро на июль 2022: Весам - зависть, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - невероятная удачаВидео

02:18

Любит помоложе: Мадонна на прогулке показала нового бойфренда

02:03

Добиваются всего сами: 4 самых успешных мужчины по гороскопуВидео

01:32

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса рассказала, как он причиняет ей больВидео

01:31

Военный эксперт пояснил, кто из стран Европы сильнее всего тормозит поставки оружия для Украины

00:51

Приметы на 15 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:16

Пентагон назвал достоверными данные о потерях Украины в войне с РФВидео

14 июня, вторник
23:57

Арестович поведал о "дне украинской артиллерии"

23:50

Дорофеева посоветовала, как переживать тревожность и панические атаки

23:41

Ксения Мишина нарушила закон в Бельгии и заплатила штраф в размере украинской "минималки"

23:39

Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией в Лиге нацийВидео

23:34

Шарлиз Терон стала брюнеткой

23:22

"Держаться жизненно необходимо": Зеленский обратился к бойцам ВСУ на ДонбассеВидео

23:13

The Hardkiss выступит на одной сцене с Metallica в Праге

Реклама
23:03

"Путин в коме": СМИ сообщили о неудачной операции главы Кремля и разработке сценария передачи властиВидео

23:00

Должно быть, маги сошли с ума: рецензия на фильм "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия"Видео

22:38

"Невыразимая потеря": в Сети отреагировали на трагическую гибель активиста Романа Ратушного

22:22

"Наши руки окровавлены": Щварценеггер обрушился на Европу за сотрудничество с Россией

22:19

Валерий Меладзе выступил в России после антивоенных высказываний и объявления об уходе со сценыВидео

21:31

В СНБО опровергли главные фейки о выезде военнообязанных мужчин из УкраиныВидео

21:22

Илона Гвоздева против ЛГБТ: вспомнила скандал с Меловином и извинилась перед психически больными

21:05

Никаких важных дел больше: в Украине ликвидировали русского прокурора-полковника

20:57

Хранилища и железная дорога: Байден озвучил новые идеи по вывозу зерна из Украины

20:38

Путин собрался захватить всю Украину, однако план обречен на провал – Минобороны СШАВидео

20:30

В Пентагоне ожидают анонса новых поставок оружия Украине на "Раммштайне-3" - CNNВидео

20:24

Россияне усиливаются для штурма Северодонецка и несут потери - ГенштабВидео

20:23

Война в Украине может затянуться до 10 лет - CNBC

20:10

Приметы на 16 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:55

Бесплодные мечты: в России показали карту желаемого оккупантами раздела УкраиныВидео

19:31

Перелом в войне с Россией близко: почему вторая половина июня будет знаковоймнение

19:30

Поражение Украины обернется новым ударом России: Зеленский предупредил Запад о нападении ПутинаВидео

19:25

Зеленский рассказал о мире с Россией после ПутинаВидео

19:23

Невероятное везение и перемены к лучшему: 3 знака станут настоящими счастливчиками летом 2022Видео

19:18

В Кабмине, объяснили пройдет ли в 2022 году пенсионная реформа и поднимут ли соцвыплаты

Реклама
18:57

Бритни Спирс пришлось заключить брачный контракт с молодым мужем - озвучены необычные условия

18:47

Мол, новости из Украины очень токсичны: Ефросинина рассказала, как европейцы устали от нашей войныВидео

18:35

В Минобороны поведали, будут ли призывать женщин на фронтВидео

18:34

Завершение войны и освобождение территорий: Зеленский поставил Кремлю условие по встрече с ПутинымВидео

18:23

Олег Жданов. Чего ждать на фронте в ближайшее времяВидеоблоги

18:05

Военный эксперт рассказал, какое количество РСЗО поможет ВСУ в боях с русскимиВидео

17:47

Гаубицы Panzerhaubitze 2000 будут доставлены в Украину уже в ближайшее время – Минобороны ФРГВидео

17:30

Магнитные бури в июне 2022 года: какие геомагнитные сюрпризы нас ждут на этой неделеВидео

17:27

Кто купается в озере для питья, тому повестка: в Трускавце решили радикально бороться с нарушителями

17:24

Какой пряник готовят для Украины за отказ от членства в НАТОмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять