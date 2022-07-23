Влад Яма сбежал в первый день войны в США, а родителей оставил под обстрелами

Из Украины Яма выехал 24 февраля, когда мужчинам еще было не запрещено покидать страну.
Известный украинский хореограф Влад Яма признался, что в день полномасштабного вторжения России, 24 февраля, успел сбежать из Украины вместе со своей семьей.
Как рассказал артист в интервью для Славы Демина, сейчас он с женой Лилианой и сыном Леоном живет в США. Из Украины Яма выехал 24 февраля, когда мужчинам еще было не запрещено покидать страну.
"Я выехал сразу, очень быстро", - заявил танцор.
Он находится в США уже почти пять месяцев.
"Мы изначально здесь. Были несколько дней в Европе, а потом сразу вылетели сюда", - сказал он.
Сейчас хореограф проводит благотворительные мастер-классы.
Тем временем родители хореографа находятся в Запорожской области.
"Слышат взрывы, слышат сирены, но они очень оптимистично настроены, - рассказал он. - Они говорят, что все будет хорошо, они верят в ВСУ. Я тоже верю, но когда я вспоминаю, что происходило там в Буче в первые дни, что сейчас происходит в Херсоне, что происходило в Мариуполе, это на самом деле страшно".
Ранее Главред писал о том, что известный украинский хореограф Влад Яма поделился своими воспоминаниями, чем ему запомнилась покойная Руслана Писанка. Он был глубоко поражен ее всегда хорошим настроением, а также любовью к жизни.
"Для меня она всегда была сильной. Сильной женщиной, сильной актрисой, сильным танцором, сильной телеведущей. Просто сильным человеком. Она, наверное, захотела такой остаться в нашей памяти. Я не могу этого знать наверняка, но скорее всего", - рассказал судья известного танцевального шоу.
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