Влад Яма сбежал в первый день войны в США, а родителей оставил под обстрелами

Влад Яма сбежал в США, а родителей оставил в Запорожье / фото instagram.com/vladyama_official/

Известный украинский хореограф Влад Яма признался, что в день полномасштабного вторжения России, 24 февраля, успел сбежать из Украины вместе со своей семьей.

Как рассказал артист в интервью для Славы Демина, сейчас он с женой Лилианой и сыном Леоном живет в США. Из Украины Яма выехал 24 февраля, когда мужчинам еще было не запрещено покидать страну.

"Я выехал сразу, очень быстро", - заявил танцор.

Он находится в США уже почти пять месяцев.

"Мы изначально здесь. Были несколько дней в Европе, а потом сразу вылетели сюда", - сказал он.

Сейчас хореограф проводит благотворительные мастер-классы.

Тем временем родители хореографа находятся в Запорожской области.

"Слышат взрывы, слышат сирены, но они очень оптимистично настроены, - рассказал он. - Они говорят, что все будет хорошо, они верят в ВСУ. Я тоже верю, но когда я вспоминаю, что происходило там в Буче в первые дни, что сейчас происходит в Херсоне, что происходило в Мариуполе, это на самом деле страшно".

Ранее Главред писал о том, что известный украинский хореограф Влад Яма поделился своими воспоминаниями, чем ему запомнилась покойная Руслана Писанка. Он был глубоко поражен ее всегда хорошим настроением, а также любовью к жизни.

"Для меня она всегда была сильной. Сильной женщиной, сильной актрисой, сильным танцором, сильной телеведущей. Просто сильным человеком. Она, наверное, захотела такой остаться в нашей памяти. Я не могу этого знать наверняка, но скорее всего", - рассказал судья известного танцевального шоу.

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