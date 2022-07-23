"Всегда была сильной": Влад Яма растрогал воспоминаниями о покойной Руслане Писанке

Влади Яма поделился воспоминаниями о Руслане Писанке / Коллаж фото Дядя Жора Company, ТСН

Известный украинский хореограф Влад Яма поделился своими воспоминаниями, чем ему запомнилась покойная Руслана Писанка. Так, он был глубоко поражен ее всегда хорошим настроением, а также любовью к жизни.

"Для меня она всегда была сильной. Сильной женщиной, сильной актрисой, сильным танцором, сильной телеведущей. Просто сильным человеком. Она, наверное, захотела такой остаться в нашей памяти. Я не могу этого знать наверняка, но скорее всего", - рассказал судья известного танцевального шоу в интервью Славе Демину в программе "Люкс ФМ".

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"Я вспоминаю, когда в студию "Твого дня" она пригласила своего мужа. Все знают, что Руслана замужем. Все знают, кто ее муж. Но когда я вживую видел их вдвоем, как они смотрели друг на друга, как они готовили еду на кухне… Это не о словах, это не об объятиях, это не о впечатлениях… Это просто взгляд! Как она на него смотрела! А как он на нее смотрел! Эти взгляды я буду вспоминать", - говорит Яма.