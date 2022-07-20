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Стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью и какое горе переживала

20 июля 2022, 04:50

По программе Красного креста Руслана Писанка выехала в Германию на лечение.

Руслана Писанка
Руслана Писанка / Главред

19 июля ушла из жизни украинская актриса театра и кино, ведущая Твой день на 1+1 Руслана Писанка. На 57-м году ее жизнь унесла тяжелая болезнь.

В начале февраля Руслана Писанка во время киевского спектакля Поезд Одесса-мама упала на сцене и сломала ногу. Врачи тогда диагностировали перелом ноги со смещением.

Руслане наложили гипс, поэтому она была вынуждена сделать паузу в работе. Но война перечеркнула планы и мечты Русланы.

Как стало известно, по программе Красного креста она выехала в Германию на лечение. Боролась с недугом в одиночку, в чужой стране, среди чужих людей. В Украине остались муж и мама, которая в то время тяжело болела. Несколько лет назад женщина пережила сложную операцию на сердце.

"Муж пообещал позаботиться о маме — она неизлечимо больна, долго не продержится. Они остались у наших друзей, приютивших их, за что я им очень благодарна", - рассказывала Руслана Писанка немецкому изданию, пишут Факты.

Что скрывала Руслана Писанка

Как оказалось, Руслана Писанка скрывала от всех, что ее мама ушла из жизни в марте.

Писанка считала, что украинцы и так достаточно переживают свое собственное горе из-за войны и не рассказала трагедию в семье.

На похороны мамы Руслана приехать не могла. Хоронила родного человека по вайберу, муж сам обо всем позаботился.

Смерть брата Писанки

Также Руслана тяжело переживала смерть брата. Жизнь Олега, который был кинооператором, унес рак в 2012 году. Артистка долгое время скрывала это от общественности и смогла рассказать всего два года назад в программе ЖВЛ. После смерти брата Руслана заботилась о своих племянниках. Родных детей у Писанки не было.

Последний раз Руслана выходила на связь со зрителями во время празднования годовщины проекта Твой день в мае 2022 года. Не могла дождаться, как снова вернется на телевидение и на сцену.

"Я не чувствую свой возраст и не хочу его чувствовать. Когда организм скажет: „Руся, нужно остановиться!", тогда начну снижать обороты, но не буду обещать. Если в глазах есть луч, увлекающий других людей, год рождения уходит на другой план. Важная энергия, которую вы излучаете", - говорила Руслана в интервью.

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