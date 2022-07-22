"Тело Русланочки было кремировано": Ольга Сумская раскрыла подробности похорон Русланы Писанки

Смерть Русланы Писанки - где похоронят Писанку / instagram.com/olgasumska, instagram.com/pisankaruslana

Актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская в интервью журналистам 24 канала рассказала, как будут хоронить актрису и телеведущую Руслану Писанку.

Руслана Писанка умерла в ночь на 19 июля в Германии от агрессивной формы рака. Ее муж, Игорь Исаков, занимается оформлением документов и пересылкой останков возлюбленной в Украину. Тело актрисы было кремировано, прах планируют похоронить на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом Ольге Сумской рассказал супруг Писанки. "Он прибит этим всем, плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами. Вчера тело Русланочки было кремировано, и в ближайшее время он увезет прах в Киев. Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом. Если будут какие-либо препятствия, будем решать непосредственно с мэром города Виталием Владимировичем", - рассказывает актриса.

Когда будет происходить захоронение Русланы Писанки, пока неизвестно. Первое прощание с актрисой пройдет в Германии, где сейчас находится ее прах.

Читайте такжеМуж Писанки назвал причину смерти телеведущей и раскрыл диагноз

Ранее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

Другие новости: