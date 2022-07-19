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"Страшная новость о ее потере ошеломила всю страну": Ольга Сумская скорбит о Руслане Писанке

19 июля 2022, 20:36

Артистки были не только коллегами, но и друзьями.

Руслана Писанка умерла
Ольга Сумская высказалась о смерти Русланы Писанки / instagram.com/olgasumska

Украинская сцена сегодня осиротела - в ночь на 19 июля ушла из жизни легендарная актриса и телеведущая Руслана Писанка. Эта скорбная весть шокировала Ольгу Сумскую - коллегу и подругу Писанки.

На своей странице в Instagram сумская призналась, что до сих пор не может поверить, что ведущей больше нет в живых.

"Сколько лет мы вместе в театральной антрепризе, сколько сыграно прекрасных представлений! Более харизматичную актрису и личность трудно представить. Мы могли говорить часами обо всем. Ее "Ольга Вячеславовна, как ты?" меня так всегда согревало.. Я видела, как ей тяжело, но она не подавала виду.. Никто не знал о ее боли. На публике - это всегда фейерверк эмоций, очарования, таланта и отличного юмора... Я радовалась за Русю, когда ее утвердили на плюсах ведущей программы "Твій день"… Миловалась ею в кадре, я знала, насколько для нее это было важно - вернуться на ТВ… Эта страшная новость о ее потере ошеломила всю страну, миллионы поклонников Русланы. Прощай, наша Русланочка! Лети, пусть там, в других мирах тебе будет хорошо…" - написала Сумская.

Также актриса упомянула, что для Писанки последние полгода были очень сложными - травма до войны, смерть матери, на похоронах которой Руслана не смогла быть, операция... Все это сломило бы любого другого человека, но она оставалась позитивной. Она планировала вернуться на сцену, мечтала об этом.

Ольга Сумска выразила свое сочувствие семье Писанки и ее поклонникам.

Руслана Писанка и Ольга Сумская
Руслана Писанка и Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

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Напомним, ранее сообщалось, что 11 июля умер украинский актер театра и кино, легендарный актер мюзикла Вечера на хуторе близ Диканьки Юрий Николаевич Мажуга. Народному артисту Украины был 91 год.

14 июля 2022 года умерла Ивана Трамп – первая жена Дональда Трампа, бизнесвумен и бывшая модель.

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