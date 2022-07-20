"Твоя погода была солнечной, а сегодня дождь": Андрей Данилко показал раритетное фото с Писанкой

Андрей Данилко показал фото с Писанкой / СТБ

Известный украинский певец Андрей Данилко, которого многие знают под псевдонимом Верка Сердючка, показал раритетное архивное фото с актрисой и ведущей Русланой Писанкой, которая скоропостижно скончалась в ночь на 19 июля.

На снимке 25-летней давности, которое Данилко выложил в Instagram, молодые артисты обнимают друг друга. В руках у Русланы сувенир. На тот момент она была ведущей прогноза погоды.

На тот момент ведущая программы о погоде искренне улыбается, глядя в объектив.

"Руся, твоя Погода всегда была солнечной… Сегодня дождь", - подписал певец фото, сделанное в 1997 году.

Данилко показал фото с Русей Писанкой / Фото: instagram.com/v_serduchka

Умерла Руслана Писанка

Утром 19 июля стало известно, что после тяжелой болезни в возрасте 56 лет за границей скоропостижно умерла Руслана Писанка ‒ легендарная украинская актриса и телеведущая. Об этом сообщили ее коллеги по проекту "Сніданок з 1+1".

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