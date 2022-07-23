"Ей было больно, но она улыбалась": муж Русланы Писанки рассказал о ее последних днях жизни

Муж Писанки рассказал о последних днях ее жизни / 1+1

Известная украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка до последнего никому не хотела рассказывать о том, что у нее диагностировали тяжелую болезнь. В последние свои дни она проходила уже 6 химиотерапию. Об этом со слезами на глазах рассказал ее муж Игорь Исаков в студии "Сніданку 1+1".

Последние дни своей жизни Руслана провела в Германии в городе Кайзерлаутерн, где она проходила лечение.

Она молчала о болезни, потому что хотела, чтобы все ее видели такой, как раньше - веселой и жизнерадостной. О том, что она испытывает сильную боль, мог догадываться только ее муж, который держал ее в этот момент за руку.

"И даже когда выходили на улицу, это же Германия, такая, бюрократическая машина, если есть срок, то надо прийти вовремя. Так она готовилась к этому, чтобы никто даже не догадался, что с ней что-то не так. Какой-то парик, какую-то шапочку, подкрашивалась, выходила и улыбалась. Хотя были такие волны боли, когда я держал ее за руку и понимал, что она вся напряжена такая, как камень, но она улыбалась и мы шли", — рассказал Игорь.

Руслана Писанка умерла после шестой химиотерапии / facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Игорь вместе с Русланой поселились в доме у одной местной семьи. Последние дни ей удалось себя почувствовать как дома.

"Так получилось, что они ехали в отпуск и где-то дней через пять, как Руся ушла, подошел мужчина и сказал: "Возьмите ключи от дома и живите у нас столько, сколько надо". Я забрал Русю после капельницы. Была шестая химия, я забрал ее и сразу привез в дом. Я безгранично благодарен этой семье, что дали почувствовать Русе последние дни себя как дома", — сказал Игорь.

Он вспомнил их первое свидание, когда Руслана опоздала на три часа, но Игорь её дождался. Это свидание они вспоминали всю свою совместную жизнь. В то время Игорь жил в Черкассах, а на свидание отправился в столицу.

"Когда я пришел на место встречи, где она сказала, что мы встретимся, стал с цветами и ждал. 10-15 минут ее не было, полчаса... Когда уже час прождал, ее не было, я стал сомневаться, не шутка ли это со мной, потому что было много аккаунтов Русланы, и такое мнение у меня, что меня просто обманули, пошутили. Второй час ожидания, но стою, но уже не верится. Потом я звоню Руслане, говорю: "Руся, все хорошо? Мы встречаемся?". "Да, жди". Затем, представьте себе эту сцену. Я стою с цветами, жарко, подъезжает такси. Водитель такси, рядом девушка и сзади еще одна девушка. Открывается окно, девушки на меня посмотрели, засмеялись и поехала машина дальше. Думаю, точно, все, это шутка. Но стою, стою дальше. На три часа она опоздала. Я помню, сел в машину, был такой шок, я ничего не мог сказать. Поэтому я сказал: " Руся, я помолчу с полчаса, ты болтай что-то, мне надо прийти в себя". Это ее очень развеселило. Она мне потом вспоминала всю жизнь, что я потерял дар речи", — вспомнил Игорь.

Напомним, Русланка Писанка скончалась накануне, 19 июля, в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

Читайте такжеВ Сети разлетелось раритетное видео, на котором Руслана Писанка вела прогноз погоды

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

Также стало известно, что тело актрисы было кремировано, прах планируют похоронить на Байковом кладбище в Киеве. Когда будет происходить захоронение Русланы Писанки, пока неизвестно. Первое прощание с актрисой пройдет в Германии, где сейчас находится ее прах.

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