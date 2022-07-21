Муж Писанки назвал причину смерти телеведущей и раскрыл диагноз

Игорь Исаков и Руслана Писанка / Facebook И.Исакова

Тело известной актрисы и телеведущей Русланы Писанки, скончавшейся в Германии, будет кремировано.

Об этом в Facebook сообщил ее муж Игорь Исаков. По его словам, первое прощание с покойной состоится по месту последнего пребывания – в немецком Кайзерслаутерне.

"Время и точное место буду знать в понедельник и дополнительно сообщу", - пояснил он.

Исаков уточнил, что дату и время похорон Писанки в Киеве он сообщит дополнительно.

При этом он подчеркнул, что причиной смерти телеведущей стала агрессивная форма онкологического заболевания.

"У Руси был рак, к сожалению агрессивная форма и немного запущен... но так как боролась она, я бы не смог бы даже на половину .. к сожалению иммунитет не выдержал...", - добавил Исаков.

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Напомним, 11 июля умер украинский актер театра и кино, легендарный актер киевского Театра имени Леси Украины и звезде мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" Юрий Мажуга. Народному артисту Украины был 91 год.

До того сообщалось, что в Италии на 91 году жизни скончалась легенадарная актриса Моника Витти.

Смерть наступила в результате осложнений из-за болезни Альцгеймера от которой артистка страдала последние 20 лет.

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