Макс Барских перепел свой легендарный хит на украинском языке

Артист Макс Барских принял судьбоносное для своей карьеры решение.

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Барских сложно, но все же постепенно переходит на украинский язык / коллаж фото УНИАН

Украинский артист Макс Барских, которого часто критиковали за русскоязычный репертуар, наконец-то решился перевести все свои песни на украинский язык.

Как рассказал Барских на своей странице в Instagram, ему очень понравился эксперимент с его песней "Туманы", которую он исполнил на украинском.

Барских явно тянул с этим решением и теперь просит помощи у своих поклонников, чтобы те помогли артисту с украиноязычными текстами. Он в частности, предлагает перевести свои главные хиты.

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В приоритете, как сообщил Барских, такие хиты: "Хочу Танцевать", "Неверная", "Лей не жалей", "Подруга Ночь", "Берега", "Неземная", "По секрету" и Bestseller.

"Скажу откровенно, для меня переводить песни сложно. Пока меня не все устраивает в тексте, но, несмотря на сложности, "Туманы" – это личный вызов. Это символ моего творчества, и я хочу, чтобы он полностью принадлежал Украине", - говорит артист.

На видео - Макс Барских и его старый-новый хит "Туманы":

Кстати, поклонники артиста высоко оценили его украиноязычного пионера и всячески поддержали артиста.

Напомним, ранее, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину известный украинский поп-певец Макс Барских презентовал новый трек "Мама, не плачь" на своем YouTube-канале. Его исполнитель посвятил всем матерям, которые ждут своих сыновей домой с войны.

Ранее также Макс Барских пояснил, почему украинцы стараются оградить себя от всего русского (включая язык, культуру и все такое прочее).

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