Железный генерал с сердцем романтика: Залужный поздравил жену с Днем рождения

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный растрогал украинцев - помимо железной воли он без смущения продемонстрировал тонкую, романтическую сторону своей натуры.
На своей странице в Facebook он поздравил супругу, Елену Залужную, с Днем рождения, и показал архивное фото с возлюбленной. В пожелании главнокомандующий признается жене в любви, и отмечает ее важность в своей жизни и карьере.
"Представить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной. Даже тогда, когда я не верил сам себе, ты верила в меня и поддерживала. Все, что у меня есть, и все, чего я достиг - это Ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук, и за мечты, которые действительно сбываются. С Днем рождения, Любимая", - пишет Валерий Залужный. К слову, свой профиль в Facebook он закрыл.
Елене Залужной исполнилось 47 лет. Пару недель назад День рождения праздновал и сам генерал. У него был юбилей - 50 лет.
Валерий и Елена Залужная вместе 20 лет. Их старшая дочь строит военную карьру, а младшая получает медицинское образование.
Ранее Главред публиковал уникальную головоломку с молодым Залужным - каждый читатель может поупражняться во внимательности и остроте ума и найти все отличия на фото.
Также в честь юбилея "железного генерала" Валерия Федоровича редакция собрала 12 интересных фактов о главкоме ВСУ - от личной жизни и детства до военной карьеры.
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