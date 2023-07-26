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Отдал все и ушел в запой - появились подробности развода Брежневой и Меладзе

Анна Подгорная
26 июля 2023, 17:26 обновлено 26 июля, 17:36
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СМИ страны-оккупанта упорно приписывают Брежневой и Меладзе расставание, которое уже начинает обрастать новыми деталями.
Вера Брежнева, Константин Меладзе
Инсайдер рассказал, как Вера Брежнева и Константин Меладзе якобы делили имущество после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева и музыкальный продюсер Константин Меладзе женаты с октября 2015 года, и вот уже почти 8 лет пресса и светские сплетники пытаются "развести" пару, то приписывая Меладзе новых любовниц, то непримиримые разногласия.

Летом 2022 года слухи про их расставание вспыхнули с новой силой и не утихают до сих пор. Так росСМИ недавно опубликовали комментарий некоего Леонида Дзюника, концертного директора и продюсера, который в разные годы работал с t.A.T.u., Smash!!, Филиппом Киркоровым и пр.

Он на голубом глазу утверждает, что Меладзе и Брежнева действительно разбежались из-за войны в Украине: певица требовала публично осудить страну-агрессора, а продюсер молчит, в надежде когда-то еще вернуться к карьере там.

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"По имеющейся у меня информации, Меладзе действительно расстался с Брежневой. Она заставляла его публично выступить против спецоперации. "Я не могу, - объяснял он. - У меня вся жизнь в России - пожилые родители, брат, работа". На этой почве они и рассорились. Константина это настолько выбило из колеи, что у него даже случился продолжительный запой. Как мне рассказали, при оформлении развода Вера обобрала его по максимуму. Вытребовала у него значительную денежную компенсацию и часть его многочисленной киевской недвижимости", - рассказывает российский продюсер.

При себе Константин Меладзе оставил лишь особняк на озере Гарда в Италии, где по другим слухам сейчас и живет с новой молодой любовницей, и надеется "пересидеть" войну, чтобы вернуться в шоу-бизнес страны-агрессора.

Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

Тем временем Брежнева выпустила новую песню на украинском языке - из-за полномасштабной войны в Украине ее творчество переносит значительные трансформации.

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