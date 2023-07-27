УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Жена Григория Решетника рассказала про скорое появление девочки в их семье

Анна Подгорная
27 июля 2023, 14:49 обновлено 27 июля, 14:49
44
Кристина Решетник поделилась сокровенными мыслями про беременность и материнство.
Григорий и Кристина Решетник с детьми
Кристина Решетник рассказала про их с Григорием планы на четвертого ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Жена украинского ведущего Григория Решетника Кристина заинтриговала поклонников анонсом скорого пополнения в их многодетной семье. Еще в 2010 году, когда пара только поженилась, в своем первом семейном интервью они заявили, что хотят четверых детей.

Сейчас Решетники воспитывают троих сыновей - Ивана (2013 г. р.), Дмитрия (2017 г. р.) и Александра (2020 г. р.). На своей странице в Instagram Кристина рассказала, что все трое были запланированными и желанными детьми, и останавливаться на достигнутом они с Григорием не планируют.

Жена ведущего с большой ностальгией поделилась своими беременными фото, и на волне этого настроения предложила фанатам ответить на их вопросы о материнстве. Эту инициативу с энтузиазмом поддержали.

видео дня

Так Кристина Решетник призналась, что четвертый ребенок в их семье уже ближе, чем кажется: на вопрос "Когда за девочкой?", она ответила, что скоро.

Вероятно, семья Решетников не ограничится биологическими детьми - ранее они высказывали мысль о том, что хотели бы усыновить ребенка, который лишился родителей во время войны.

Кристина Решетник
Кристина Решетник рассказала про их с Григорием планы на четвертого ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Ранее украинская певица Тоня Матвиенко рассказала про бывшую Арсена Мирзояна - артистка рассказала, считает ли себя разлучницей после того, как музыкант ушел к ней от первой семьи.

Также телеведущий Андрей Бедняков впервые показал своего 9-ти месячного сына - долгое время они были в разлуке по причине выезда супруги шоумена за границу в связи с полномасштабной войной в Украине.

Другие новости:

шоу-бизнес Григорий Решетник новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Свитан рассказал, какие сценарии готовит Россия против Украины на осень

Свитан рассказал, какие сценарии готовит Россия против Украины на осень

15:04 Украина
Будет настоящая холодина: Украину в августе накроет неприятность

Будет настоящая холодина: Украину в августе накроет неприятность

14:28 Синоптик
В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

13:49 Политика
Все главные новости

Последние новости

15:04

Свитан рассказал, какие сценарии готовит Россия против Украины на осень

14:49

Жена Григория Решетника рассказала про скорое появление девочки в их семье

14:35

Путин скрежетал зубами: Гундяев эпично опозорился на форуме с диктаторомВидео

14:31

3 продукта, которые нельзя консервировать в домашних условиях

14:28

Будет настоящая холодина: Украину в августе накроет неприятность

Осенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – СвитанОсенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – Свитан
13:49

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

13:43

Ждала у моря погоды: саблистка из РФ устроила провокацию после вылета от ХарланВидео

13:41

Рада приняла решение: Ткаченко уволили с должности министра культуры

13:20

Настоящее восхищение: безумный торт Тещин язык, который разметают за 2 минуты - рецепт

Реклама
13:12

Гороскоп на неделю с 31 по 6 августа: Весам - расставание, Тельцам - переживания

13:09

Захват РФ Сувалкского коридора с отрывом Балтии от НАТО: Свитан оценил сценарийВидео

12:56

В Украину ворвется серьезное похолодание: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю

12:42

В США сделали громкое заявление насчет нового "смертоносного" оружия для ВСУ

12:34

"Этот миг я запомню на всю жизнь": Юлия Санина рассказала, как стала тренером Голосу країни-13Видео

12:33

Почему 28 июля нельзя смотреть на звезды: древние приметы и запреты

12:32

Кому война, кому лакшери: Димопулос засветилась в компании экс-жены олигарха из РФ

12:23

Гороскоп на завтра 28 июля 2023: Водолею – раздражение, Близнецам - депрессия

12:07

Боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 единиц техники: кадры со спутника

12:00

Зеленский неожиданно вручил подарки Залужному и Сырскому ко дням рождения

12:00

Переговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – КиселёвЭксклюзив

Реклама
11:51

Надя Дорофеева упрекнула нового мужа в жадности

11:39

В Раде дали "зеленый свет" продлению военного положения и мобилизации в Украине

10:58

"Чао, бамбино!": Лайма Вайкуле рассекретила, куда исчез Максим ГалкинВидео

10:50

Базу ЧВК Вагнер в Беларуси разнесут ракетами Tomahawk: эксперт назвал условиеВидео

10:42

Фронт, доклады Залужного, Буданова и ПВО: Зеленский провел выездную Ставку

10:25

Угроза не для Украины: Свитан рассказал, зачем ЧВК "Вагнер" переместили в БеларусьВидео

10:23

Женщина показала, как дешево удалить пятна на ковре: даже снимать не нужноВидео

10:15

Вкусно, но нельзя: кому противопоказана вареная кукуруза

09:54

Кубраков о заседании совета Украина-НАТО: Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками

09:52

ВСУ начали крупное наступление на юге, операция набирает обороты – Bloomberg

09:50

Украине грозит новый удар: стало известно, откуда и когда РФ готова бить ракетами

09:24

"Будут гайки": Карась рассказал, как потеря Запорожья повлияет на события в РоссииВидео

08:57

Пароль "женский спорт": Пригожин держал гарем в отеле в Петербурге — СМИ

08:41

Станет любимым блюдом: как правильно заваривать кускус

08:13

"Большое испытание": в Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ - NYT

08:06

На Запорожье ВСУ смяли оборону РФ и прорвались вперед на 2,5 километра – ISW

07:26

Черноморский флот РФ не сможет устроить блокаду Украины - ISW

06:47

Шпионские игры и темпы поставки оружия Украинемнение

06:41

Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

05:45

О Донбассе думать рано, ВСУ первым освободят Крым – военныйВидео

Реклама
04:27

Путину приготовиться: Подоляк назвал три ключевых фактора для распада РоссииВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июля

03:30

Карась спрогнозировал, чего ждать ВСУ от группировки врага под Купянском

02:13

"Будут воевать до последнего": Карась объяснил, зачем Лукашенко нужны "вагнеровцы"Видео

01:45

Муж Рианны засветил новое украшение с танками в Z-стилистике

01:30

"За Крым будут держаться зубами": Загородний оценил сценарий поражений РоссииВидео

01:15

Талантливы во всем: 4 особых знака, имеющих необычные способности

00:19

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

26 июля, среда
23:34

"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

23:31

69-летний легендарный рестлер Халк Хоган женится в третий раз

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять