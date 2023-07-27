Жена Григория Решетника рассказала про скорое появление девочки в их семье

Кристина Решетник поделилась сокровенными мыслями про беременность и материнство.

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Кристина Решетник рассказала про их с Григорием планы на четвертого ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Жена украинского ведущего Григория Решетника Кристина заинтриговала поклонников анонсом скорого пополнения в их многодетной семье. Еще в 2010 году, когда пара только поженилась, в своем первом семейном интервью они заявили, что хотят четверых детей.

Сейчас Решетники воспитывают троих сыновей - Ивана (2013 г. р.), Дмитрия (2017 г. р.) и Александра (2020 г. р.). На своей странице в Instagram Кристина рассказала, что все трое были запланированными и желанными детьми, и останавливаться на достигнутом они с Григорием не планируют.

Жена ведущего с большой ностальгией поделилась своими беременными фото, и на волне этого настроения предложила фанатам ответить на их вопросы о материнстве. Эту инициативу с энтузиазмом поддержали.

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Так Кристина Решетник призналась, что четвертый ребенок в их семье уже ближе, чем кажется: на вопрос "Когда за девочкой?", она ответила, что скоро.

Вероятно, семья Решетников не ограничится биологическими детьми - ранее они высказывали мысль о том, что хотели бы усыновить ребенка, который лишился родителей во время войны.

Кристина Решетник рассказала про их с Григорием планы на четвертого ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristina_reshetnik

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