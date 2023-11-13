Камалия откровенно рассказала про отношения с экс-мужем после развода

Уже больше полугода Камалия и Мохаммад Захур не пара, но многие до сих пор не верят, что их семья распалась.

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Развод Камалии и Мохаммада Захура - певица раскрыла подробности отношений / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица и модель Камалия в апреле сообщила, что разводится со своим мужем, британо-украинским миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром, после 20 лет брака. Пара не раскрывает подробности разрыва и часто появляется вместе на светских мероприятиях, из-за чего многие посчитали расставание певицы с мужем громким пиар-ходом.

Тем не менее Камалия и Захур на самом деле не вместе. По крайней мере не как муж и жена. Об этом рассказала сама певица в интервью "Ближе к звездам".

Она отметила, что поддерживает активное общение с мужем благодаря их совместным детям - 10-летним близняшкам Мирабелле и Арабелле. Девочки живут на две страны, Украину и Великобританию, и испытывают потребность в контакте с обоими родителями.

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"Захур с детьми (от предыдущего брака – прим. редактора) живет в Лондоне. Приезжает, когда дети приезжают. Вот летом они были. Мы с детьми (Мирабеллой и Арабеллой – прим. редактора) ездим, куда-то их возим, конечно, и отдыхать. Они хотят быть вместе с родителями", - рассказывает Камалия.

Также певица отметила, что остается бизнес-партнерами с Мохаммадом Захуром - даже после развода они продолжают сотрудничать в многочисленных совместных проектах.

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